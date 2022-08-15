ЮНИСЕФ приостановил прием заявок от украинцев на получение финпомощи

"Информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже. Это необходимо для обработки заявок и выплат семьям, которые соответствуют критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь", – говорится в сообщении.

Эти заявки должны пройти технический отбор (сотрудники миссии проверят, все ли необходимые данные поданы и нет ли в них ошибок) и проверку на соответствие критериям программы.