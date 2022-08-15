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ЮНИСЕФ приостановил прием заявок от украинцев на получение финпомощи

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ЮНИСЕФ останавливает прием заявок на помощь для внутренне перемещенных лиц в Украине
ЮНИСЕФ останавливает прием заявок на помощь для внутренне перемещенных лиц в Украине
Фото: ЕРА

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ с 14 августа приостановил прием заявок на денежную помощь для незащищенных семей с детьми, пострадавших из-за вторжения РФ в Украину. Об этом говорится на официальном сайте организации.

"Информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже. Это необходимо для обработки заявок и выплат семьям, которые соответствуют критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь", – говорится в сообщении.

Эти заявки должны пройти технический отбор (сотрудники миссии проверят, все ли необходимые данные поданы и нет ли в них ошибок) и проверку на соответствие критериям программы.

Контекст:

Программа "Спільно", реализуемая ЮНИСЕФ и Минсоцполитики Украины, предусматривает оказание финпомощи 265 тыс. незащищенных семей с детьми (речь о многодетных семьях и семьях, где есть дети с инвалидностью). За время действия программы деньги получили более 112 тыс. семей, воспитывающих 331 тыс. детей, среди них 33 тыс. детей с инвалидностью.

Теги: Украина, ЮНИСЕФ, помощь, вторжение, дети, война России против Украины, выплаты, семья
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