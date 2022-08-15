Марченко: Инфляция – далеко не главная проблема Украины

Глава Минфина заявил, что 22% – это "не та инфляция, которая могла быть в воюющей стране" Фото: mof.gov.ua

"Инфляция в Украине довольно высокая по сравнению с довоенным состоянием. Но если сравнивать с другими странами – Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, – то наша инфляция в 22% не является критической. То есть это не та инфляция, которая могла быть в воюющей стране", – заявил министр финансов.

По словам Марченко, на уровень инфляции влияют внешние условия.

"Мы все равно были бы в высокой инфляции. Разрывы цепей поставок, высокие цены на топливо – это факторы, которые сформировались снаружи. И мы, как и другие страны, вынуждены воспринимать это нормально", – сказал Марченко.

Министр подчеркнул, что "инфляция – это проблема, в которой может быть большая проблема, когда гибнут люди и когда вы живете в стране, в которой другая власть, навязанная вам со стороны, или вы просто потеряете страну".

"Это большая проблема, чем проблема инфляции", – подчеркнул глава Минфина.