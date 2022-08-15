Марченко: Инфляция – далеко не главная проблема Украины

"Инфляция в Украине довольно высокая по сравнению с довоенным состоянием. Но если сравнивать с другими странами – Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, – то наша инфляция в 22% не является критической. То есть это не та инфляция, которая могла быть в воюющей стране", – заявил министр финансов.
По словам Марченко, на уровень инфляции влияют внешние условия.
"Мы все равно были бы в высокой инфляции. Разрывы цепей поставок, высокие цены на топливо – это факторы, которые сформировались снаружи. И мы, как и другие страны, вынуждены воспринимать это нормально", – сказал Марченко.
Министр подчеркнул, что "инфляция – это проблема, в которой может быть большая проблема, когда гибнут люди и когда вы живете в стране, в которой другая власть, навязанная вам со стороны, или вы просто потеряете страну".
"Это большая проблема, чем проблема инфляции", – подчеркнул глава Минфина.
В последнее десятилетие инфляция в Украине составляла около 12%. В 2014-м и 2015 годах, после оккупации Крыма Россией и начала российского вторжения на Донбасс, инфляция ускорялась до 24,9% и 43,3% соответственно.
21 июля глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что инфляция по итогам 2022 года превысит 30%.