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Марченко: Инфляция – далеко не главная проблема Украины

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Глава Минфина заявил, что 22% это "не та инфляция, которая могла быть в воюющей стране"
Глава Минфина заявил, что 22% – это "не та инфляция, которая могла быть в воюющей стране"
Фото: mof.gov.ua

Инфляция в Украине не критическая и не является главной проблемой экономики, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью “РБК Украина“, опубликованном 15 августа.

"Инфляция в Украине довольно высокая по сравнению с довоенным состоянием. Но если сравнивать с другими странами – Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, – то наша инфляция в 22% не является критической. То есть это не та инфляция, которая могла быть в воюющей стране", – заявил министр финансов.

По словам Марченко, на уровень инфляции влияют внешние условия.

"Мы все равно были бы в высокой инфляции. Разрывы цепей поставок, высокие цены на топливо – это факторы, которые сформировались снаружи. И мы, как и другие страны, вынуждены воспринимать это нормально", – сказал Марченко.

Министр подчеркнул, что "инфляция – это проблема, в которой может быть большая проблема, когда гибнут люди и когда вы живете в стране, в которой другая власть, навязанная вам со стороны, или вы просто потеряете страну".

"Это большая проблема, чем проблема инфляции", – подчеркнул глава Минфина.

Контекст:

В последнее десятилетие инфляция в Украине составляла около 12%. В 2014-м и 2015 годах, после оккупации Крыма Россией и начала российского вторжения на Донбасс, инфляция ускорялась до 24,9% и 43,3% соответственно.

21 июля глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что инфляция по итогам 2022 года превысит 30%.

Теги: Украина, инфляция, Министерство финансов, цены, деньги, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Марченко
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