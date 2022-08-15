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Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем, а к Украине надо относиться, как к члену НАТО

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Киссинджер заявил, что после того, как Россия вела себя в Украине, стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО
Киссинджер заявил, что после того, как Россия вела себя в Украине, стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО
Фото: EPA

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уверен, что сегодняшний мир находится "на грани опасного нарушения равновесия". В частности, он опасается возможной войны США с РФ и Китаем. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal 12 августа.

Киссинджер заявил, что "мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести".

При этом он не считает возможным разделить и настроить Китай и Россию друг против друга. По его мнению, все, что можно сделать в данной ситуации, – "это не нагнетать напряженность и создавать варианты".

Говоря об Украине, Киссинджер заявил, что "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине, как к члену НАТО.

Но при этом Киссинджер отметил, что "можно найти урегулирование", которое позволит России присоединить себе оккупированные территории после 2014 года. В то же время он не знает, чем такое урегулирование будет отличаться от "невыполненного соглашения для стабилизации конфликта восьмилетней давности".

Контекст:

Киссинджер известен своими неоднозначными заявлениям по Украине с начала полномасштабной войны. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти слова Киссинджера, заявил: "Что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы". "Когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними".

Киссинджер в интервью The Timе, опубликованном 3 июля, сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что "небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым" должны иметь особый статус в переговорах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Китай, Генри Киссинджер, война России против Украины
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