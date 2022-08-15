Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем, а к Украине надо относиться, как к члену НАТО

Киссинджер заявил, что после того, как Россия вела себя в Украине, стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО Фото: EPA

Киссинджер заявил, что "мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести".

При этом он не считает возможным разделить и настроить Китай и Россию друг против друга. По его мнению, все, что можно сделать в данной ситуации, – "это не нагнетать напряженность и создавать варианты".

Говоря об Украине, Киссинджер заявил, что "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине, как к члену НАТО.

Но при этом Киссинджер отметил, что "можно найти урегулирование", которое позволит России присоединить себе оккупированные территории после 2014 года. В то же время он не знает, чем такое урегулирование будет отличаться от "невыполненного соглашения для стабилизации конфликта восьмилетней давности".