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Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн

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Министерство обороны получит дополнительно 241,1 млрд грн
Министерство обороны получит дополнительно 241,1 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7644 об увеличении расходов государственного бюджета на 270 млрд грн. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос", первый заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

Из этой суммы Министерство обороны получит 241,1 млрд грн (из них на оплату военным – 145,3 млрд грн), МВД – 22,8 млрд грн, СБУ – 2,4 млрд грн, Госспецсвязи – 425 млн грн, Управление государственной охраны – 197,2 млн грн, Служба внешней разведки – 139,3 млн грн.

Расходы на мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики Украины для Министерства экономики увеличены на 10,3 млн грн. Министерство финансов получит 715,7 млн грн на пополнение резервного фонда.

Общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году теперь составляют 1,2 трлн грн.

Источниками покрытия этих расходов должны стать привлечения на внутреннем рынке через продажу облигаций внутреннего государственного займа.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, МВД, СБУ, Украина, госбюджет, экономика, депутаты, Министерство обороны Украины, народные депутаты, Управление госохраны, Госспецсвязи, финансы, Служба внешней разведки, Ярослав Железняк
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