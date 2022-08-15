Рада поддержала увеличение оборонных расходов на 270 млрд грн

Из этой суммы Министерство обороны получит 241,1 млрд грн (из них на оплату военным – 145,3 млрд грн), МВД – 22,8 млрд грн, СБУ – 2,4 млрд грн, Госспецсвязи – 425 млн грн, Управление государственной охраны – 197,2 млн грн, Служба внешней разведки – 139,3 млн грн.

Расходы на мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики Украины для Министерства экономики увеличены на 10,3 млн грн. Министерство финансов получит 715,7 млн грн на пополнение резервного фонда.

Общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году теперь составляют 1,2 трлн грн.

Источниками покрытия этих расходов должны стать привлечения на внутреннем рынке через продажу облигаций внутреннего государственного займа.