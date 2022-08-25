Омбудсмен Украины об обмене пленными: Если не срабатывает один план – переходим к другому

Он отметил, что нет таких норм международного права, которые РФ не нарушила бы во время полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, ведется ежедневная работа по освобождению украинских пленных.
"Когда не срабатывает один план, мы сразу переходим ко второму или третьему. И сегодня эта работа продолжается. И уверяю, что если вы в деталях не знаете плана, это не значит, что работа не ведется. Центральную роль здесь играет ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. – "ГОРДОН")", – рассказал омбудсмен.
Среди прочего Лубинец заявил, что, несмотря на боевые действия, переговорный процесс идет, и военнопленные, и гражданские заложники возвращаются домой.
"Да, этот процесс происходит медленно и не в том объеме, как нам бы хотелось, но он происходит, и детали его мы не разглашаем, пока последний пленный не окажется в безопасности", – сказал он.
Омбудсмен добавил, что Украина использует инструменты международных организаций, посредничество, усиливает мировую санкционную политику, чтобы заставить РФ вернуть украинских граждан и прекратить агрессию против нашего государства.
22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".
Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – рассказал 11 июля, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. 5 августа он сказал, что около 20–25% защитников из этих списков нашли в плену.