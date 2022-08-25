Омбудсмен Украины об обмене пленными: Если не срабатывает один план – переходим к другому

Лубинец заявил, что, несмотря на боевые действия, переговорный процесс идет, и военнопленные, и гражданские заложники возвращаются домой Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Он отметил, что нет таких норм международного права, которые РФ не нарушила бы во время полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, ведется ежедневная работа по освобождению украинских пленных.

"Когда не срабатывает один план, мы сразу переходим ко второму или третьему. И сегодня эта работа продолжается. И уверяю, что если вы в деталях не знаете плана, это не значит, что работа не ведется. Центральную роль здесь играет ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. – "ГОРДОН")", – рассказал омбудсмен.

Среди прочего Лубинец заявил, что, несмотря на боевые действия, переговорный процесс идет, и военнопленные, и гражданские заложники возвращаются домой.

"Да, этот процесс происходит медленно и не в том объеме, как нам бы хотелось, но он происходит, и детали его мы не разглашаем, пока последний пленный не окажется в безопасности", – сказал он.

Омбудсмен добавил, что Украина использует инструменты международных организаций, посредничество, усиливает мировую санкционную политику, чтобы заставить РФ вернуть украинских граждан и прекратить агрессию против нашего государства.