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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге и востоке Украины от российских оккупантов освободили три населенных пункта – Зеленский

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Зеленский: Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей
Зеленский: Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов два населенных пункта на юге страны и один на востоке. Об этом в видеообращении по итогам 4 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ролик размещен в YouTube Офиса президента.

По его словам, речь об этом шла на заседании ставки верховного главнокомандующего и доклады присутствовавших были хорошие.

"Хоть и воскресенье, но выходных на войне не бывает. [...] Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. [...] Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", – сказал Зеленский.

Он также упомянул 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая "на направлении Лисичанск [Луганской области] – Северск [Донецкой области] также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты".

"Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 сентября стало известно, что украинский флаг был поднят в Высокополье Херсонской области.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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