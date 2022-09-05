На юге и востоке Украины от российских оккупантов освободили три населенных пункта – Зеленский

По его словам, речь об этом шла на заседании ставки верховного главнокомандующего и доклады присутствовавших были хорошие.
"Хоть и воскресенье, но выходных на войне не бывает. [...] Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. [...] Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", – сказал Зеленский.
Он также упомянул 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая "на направлении Лисичанск [Луганской области] – Северск [Донецкой области] также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты".
"Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 сентября стало известно, что украинский флаг был поднят в Высокополье Херсонской области.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.
Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.