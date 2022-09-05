На юге и востоке Украины от российских оккупантов освободили три населенных пункта – Зеленский

Зеленский: Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей Фото: ЕРА

По его словам, речь об этом шла на заседании ставки верховного главнокомандующего и доклады присутствовавших были хорошие.

"Хоть и воскресенье, но выходных на войне не бывает. [...] Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. [...] Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", – сказал Зеленский.

Он также упомянул 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая "на направлении Лисичанск [Луганской области] – Северск [Донецкой области] также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты".

"Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей", – заявил Зеленский.

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