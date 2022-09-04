Подоляк: Россия не понимает логики, какого-либо языка и дипломатии, понимает только прямой удар в челюсть

Подоляк: Надо было, чтобы Россия была поделена в 1991 году Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Россия пойдет на любые предложения с нашей стороны, как только начнет получать ряд фантастических военных поражений на востоке и на юге Украины. То есть Россия – это страна, которая не понимает логики, какого-либо языка и дипломатии. Россия понимает только прямой удар в челюсть", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что Россия сама выйдет с предложениями, получив несколько ударов на поле боя, и предупреждает, что Москве будет сказано, что России придется действовать по протоколу, который составит Украина вместе с международным сообществом.

По мнению советника руководителя ОПУ, российская элита также не способна к конструктивным переговорам.

"Уже 193 дня мы ждем [...] переломного момента в сознании нынешней российской политической элиты. К сожалению, она еще не до конца осознала, что идет страшными темпами к своему дну... Россия деградировала во всех отраслях, не только в военном смысле, мы видим, что нет никакой "второй армии". Скорее это действительно орда", – объяснил Подоляк.

Он заявил, что "надо было, чтобы эта страна была поделена в 1991 году", но этого не произошло и "эти люди воспитывались в определенных идеологических маркерах, которые и привели нас сегодня к войне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 сентября российские СМИ опубликовали комментарий по поводу переговоров о войне спикера президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. По его словам, "предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России", сообщают "РИА Новости".