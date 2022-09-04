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Подоляк: Россия не понимает логики, какого-либо языка и дипломатии, понимает только прямой удар в челюсть

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Подоляк: Надо было, чтобы Россия была поделена в 1991 году
Подоляк: Надо было, чтобы Россия была поделена в 1991 году
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

К переговорам о прекращении войны Россия не готова, потому что "не понимает логики", заявил 4 сентября в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщает Общественное.

"Россия пойдет на любые предложения с нашей стороны, как только начнет получать ряд фантастических военных поражений на востоке и на юге Украины. То есть Россия – это страна, которая не понимает логики, какого-либо языка и дипломатии. Россия понимает только прямой удар в челюсть", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что Россия сама выйдет с предложениями, получив несколько ударов на поле боя, и предупреждает, что Москве будет сказано, что России придется действовать по протоколу, который составит Украина вместе с международным сообществом.

По мнению советника руководителя ОПУ, российская элита также не способна к конструктивным переговорам.

"Уже 193 дня мы ждем [...] переломного момента в сознании нынешней российской политической элиты. К сожалению, она еще не до конца осознала, что идет страшными темпами к своему дну... Россия деградировала во всех отраслях, не только в военном смысле, мы видим, что нет никакой "второй армии". Скорее это действительно орда", – объяснил Подоляк.

Он заявил, что "надо было, чтобы эта страна была поделена в 1991 году", но этого не произошло и "эти люди воспитывались в определенных идеологических маркерах, которые и привели нас сегодня к войне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 сентября российские СМИ опубликовали комментарий по поводу переговоров о войне спикера президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. По его словам, "предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России", сообщают "РИА Новости".

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента Украины объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Москва, переговоры, вторжение, советник, украинцы, война России против Украины, Михаил Подоляк, вторжение России в Украину
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