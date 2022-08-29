ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю". Труханов заявил, что его слова использовали для манипуляций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Труханов: Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова
Труханов: Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова
Фото: omr.gov.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов 29 августа в Facebook заявил, что российские СМИ опубликовали о нем фейки, а украинские – перепечатали их.

Речь об интервью Труханова итальянской газете Corriere della Sera, которое вышло 28 августа. В нем мэр Одессы назвал монстром президента России Владимира Путина и, говоря о Крыме, высказался о переговорах с РФ. "Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Конечно, я мечтаю о возвращении к границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, искать компромиссы постепенно", – сказал он. 

Заявление широко разошлось в украинских и российских СМИ, в частности, о нем написал издательский дом "Коммерсантъ". Ряд фраз СМИ сократило, не передав контекста. 

"Относительно вбрасывания в российских пабликах. Не стал бы комментировать информационные провокации рашистов, однако, к сожалению, целый ряд украинских СМИ перепечатали российский вброс. Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова. Могу лишь с удовольствием отметить, что СМИ кремлевских оккупантов прибегают к фейкам, цель которых очевидна – склонить Украину к переговорам", – написал мэр Одессы.

Труханов призвал журналистов проверять источники и не вестись на российские фейки. 

Чтобы избежать дальнейших идиотских манипуляций, вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля: оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю. В Украине произошла беспрецедентная консолидация общества. Мы все едины, как никогда. Попытки российской пропаганды посеять раскол в наших рядах обречены. Президент – лидер нации. Крым – это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!" – добавил мэр Одессы.  

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/pfbid02NFSYFtyTJUQcMmrvdVR3bra4jBbP26VhPbzyiAvoPhZd4xmy3naQk54s4PdtHjx8l

Контекст:

Труханов – экс-нардеп от Партии регионов, вышел из состава партии в феврале 2014 года, писала "Думская", в том же году впервые был избран мэром Одессы, в 2020-м его переизбрали на второй срок.

После полномасштабного вторжения РФ политик, отвечая на вопрос о симпатиях к России, попросил вспомнить о его прошлом.

"Сегодня мне говорят: "Ой, мы так рады, что вы таким оказались..." Да вы посмотрите на мое прошлое! Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Перед кем я отступал? Это мой город, я родился в нем. Мое государство, в котором я родился. Если я сегодня говорю больше на "одесском языке", то это не значит, что я другой человек", – сказал Труханов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пропаганда, переговоры, Геннадий Труханов, мэр Одессы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там. Видео
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там. Видео
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (72374)
2
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (52803)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (49274)
4
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (43008)
5
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (38554)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (34822)
7
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (25032)
8
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24878)
 
 
 
 