"Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю". Труханов заявил, что его слова использовали для манипуляций

Труханов: Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова Фото: omr.gov.ua

Речь об интервью Труханова итальянской газете Corriere della Sera, которое вышло 28 августа. В нем мэр Одессы назвал монстром президента России Владимира Путина и, говоря о Крыме, высказался о переговорах с РФ. "Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Конечно, я мечтаю о возвращении к границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, искать компромиссы постепенно", – сказал он.

Заявление широко разошлось в украинских и российских СМИ, в частности, о нем написал издательский дом "Коммерсантъ". Ряд фраз СМИ сократило, не передав контекста.

"Относительно вбрасывания в российских пабликах. Не стал бы комментировать информационные провокации рашистов, однако, к сожалению, целый ряд украинских СМИ перепечатали российский вброс. Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова. Могу лишь с удовольствием отметить, что СМИ кремлевских оккупантов прибегают к фейкам, цель которых очевидна – склонить Украину к переговорам", – написал мэр Одессы.

Труханов призвал журналистов проверять источники и не вестись на российские фейки.

Чтобы избежать дальнейших идиотских манипуляций, вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля: оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю. В Украине произошла беспрецедентная консолидация общества. Мы все едины, как никогда. Попытки российской пропаганды посеять раскол в наших рядах обречены. Президент – лидер нации. Крым – это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!" – добавил мэр Одессы.