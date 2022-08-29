Мэр Одессы заявил, что Путин – монстр, но с РФ нужно вести переговоры и "постепенно искать компромиссы"

По мнению Труханова, Путин после того, как начал войну против Украины, перестал рассуждать, "как прагматичный политик", – он является "продуктом советского режима и КГБ", который решил воссоздать российскую империю.
Мэр Одессы говорит, что не ожидал полномасштабного вторжения и РФ и считает 24 февраля, когда оно началось, "переломным моментом" в отношениях Украины и РФ – до этого, по мнению Труханова, две страны связывали "история, культура, религия, язык и традиции".
Труханов не исключает, то Путин может использовать ядерное оружие против Украины, например, в случае потери оккупированного Россией с 2014 года Крыма. Однако мэр Одессы надеется, что российские "генералы предотвратят" применение ядерного оружия.
По вопросу Крыма у Труханова "свое мнение". Он отметил, что на карту поставлены миллионы жизней и сказал: "Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Конечно, я мечтаю о возвращении к границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, искать компромиссы постепенно". По его словам, поиск компромиссов необходим, чтобы избежать конфронтации.
Также он говорил об Одессе – сказал, что интервьюер, спрашивая, не является ли этот город пророссийским, повторяет ошибочное утверждение.
Одесса, отметил Труханов, интернациональный город, где если раньше и были сторонники Путина, то "теперь они исчезли". По его мнению, нынешний глава Кремля одержим Одессой и будет снова пытаться захватить город. Труханов считает, что Одессу не будут разрушать, как Харьков, – Путин якобы хочет, чтобы город остался цел, и продолжает надеяться на его окружение.
"Я верю, что в конце концов мы победим. Но война остается долгой, трудной. Наше наступление на Херсон проходит медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с Приднестровьем, а с юга – на фронтальную атаку Черноморского флота", – добавил он.
В Офисе президента Украины неоднократно заявляли о невозможности компромиссов с РФ. "Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением РФ; возвратом территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России", – отмечал советник главы ОП Михаил Подоляк 27 августа.
Труханов – экс-нардеп от Партии регионов, вышел из состава партии в феврале 2014 года, писала "Думская", в том же году впервые был избран мэром Одессы, в 2020-м его переизбрали на второй срок.
После полномасштабного вторжения РФ политик, отвечая на вопрос о симпатиях к России, попросил вспомнить о его прошлом. "Сегодня мне говорят: "Ой, мы так рады, что вы таким оказались..." Да вы посмотрите на мое прошлое! Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Перед кем я отступал? Это мой город, я родился в нем. Мое государство, в котором я родился. Если я сегодня говорю больше на "одесском языке", то это не значит, что я другой человек", – сказал Труханов.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.
24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.