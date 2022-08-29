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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Одессы заявил, что Путин – монстр, но с РФ нужно вести переговоры и "постепенно искать компромиссы"

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Труханов: Конечно, я мечтаю о возвращении к границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, искать компромиссы постепенно
Труханов: Конечно, я мечтаю о возвращении к границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, искать компромиссы постепенно
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое вышло 28 августа, назвал монстром президента России Владимира Путина.

По мнению Труханова, Путин после того, как начал войну против Украины, перестал рассуждать, "как прагматичный политик", – он является "продуктом советского режима и КГБ", который решил воссоздать российскую империю. 

Мэр Одессы говорит, что не ожидал полномасштабного вторжения и РФ и считает 24 февраля, когда оно началось, "переломным моментом" в отношениях Украины и РФ – до этого, по мнению Труханова, две страны связывали "история, культура, религия, язык и традиции".

Труханов не исключает, то Путин может использовать ядерное оружие против Украины, например, в случае потери оккупированного Россией с 2014 года Крыма. Однако мэр Одессы надеется, что российские "генералы предотвратят" применение ядерного оружия.

По вопросу Крыма у Труханова "свое мнение". Он отметил, что на карту поставлены миллионы жизней и сказал: "Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Конечно, я мечтаю о возвращении к границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, искать компромиссы постепенно". По его словам, поиск компромиссов необходим, чтобы избежать конфронтации.

Также он говорил об Одессе – сказал, что интервьюер, спрашивая, не является ли этот город пророссийским, повторяет ошибочное утверждение.

Одесса, отметил Труханов, интернациональный город, где если раньше и были сторонники Путина, то "теперь они исчезли". По его мнению, нынешний глава Кремля одержим Одессой и будет снова пытаться захватить город. Труханов считает, что Одессу не будут разрушать, как Харьков, – Путин якобы хочет, чтобы город остался цел, и продолжает надеяться на его окружение.

"Я верю, что в конце концов мы победим. Но война остается долгой, трудной. Наше наступление на Херсон проходит медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с Приднестровьем, а с юга – на фронтальную атаку Черноморского флота", – добавил он.

В Офисе президента Украины неоднократно заявляли о невозможности компромиссов с РФ. "Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением РФ; возвратом территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России", – отмечал советник главы ОП Михаил Подоляк 27 августа.

Контекст:

Труханов – экс-нардеп от Партии регионов, вышел из состава партии в феврале 2014 года, писала "Думская", в том же году впервые был избран мэром Одессы, в 2020-м его переизбрали на второй срок.

После полномасштабного вторжения РФ политик, отвечая на вопрос о симпатиях к России, попросил вспомнить о его прошлом. "Сегодня мне говорят: "Ой, мы так рады, что вы таким оказались..." Да вы посмотрите на мое прошлое! Когда я сдавал Одессу? Перед кем? Перед кем я отступал? Это мой город, я родился в нем. Мое государство, в котором я родился. Если я сегодня говорю больше на "одесском языке", то это не значит, что я другой человек", – сказал Труханов.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Приднестровье, переговоры, Геннадий Труханов, война России против Украины, мэр Одессы
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