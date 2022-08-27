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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Эта война должна закончиться одним путем. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества

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Подоляк напомнил, что Украина не приемлет компромиссов в территориальных вопросах
Подоляк напомнил, что Украина не приемлет компромиссов в территориальных вопросах
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Война РФ против Украины должна закончиться военным поражением РФ, возвратом территорий Украины и трибуналом над преступниками, компромиссы здесь невозможны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал 27 августа в Twitter.

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением РФ; возвратом территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России", – написал Подоляк.

По его словам, для этого не меньше, чем оружие, нужна воля к победе.

"Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", – подчеркнул советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В феврале – марте состоялось несколько раундов переговоров об окончании войны.

Переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Теги: война России против Украины, трибунал, Михаил Подоляк
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