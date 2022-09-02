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ВОЙНА В УКРАИНЕ

44% граждан страны-агрессора считают, что России и Украине следует начать мирные переговоры – соцопрос

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Почти половина опрошенных россиян считает, что нужно перейти к мирным переговорам
Почти половина опрошенных россиян считает, что нужно перейти к мирным переговорам
Фото: depositphotos.com

Почти половина граждан России считают, что в войне с Украиной следует начать мирные переговоры. Такие данные опроса опубликовал российский "Левада-центр" 1 сентября.

По вопросу о том, нужно продолжать военные действия или переходить к переговорам, общество разделилось практически поровну: около половины респондентов (48%) считает, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) — что следует начать мирные переговоры.

При этом за продожение военных действий высказались люди старших возрастных групп — 40–54 года (53%) и 55 лет и старше (55%). В группах 18–24 года и 25–39 лет ситуация обратная: наибольшей поддержкой пользуется позиция о необходимости начать мирные переговоры.

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

А вот на вопрос, несут ли россияне моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине, 60% опрошенных ответили, что не несут. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.

Опрос был проведен с 25-го по 31 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% – для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25/75%, 2,0% – для показателей, близких к 10/90%, 1,5% – для показателей, близких к 5/95%.

Контекст:

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в феврале так называемую в России СВО поддержало 68% граждан.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, переговоры, Левада-центр, война России против Украины, ВЦИОМ
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