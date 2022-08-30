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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стало известно количество украинских беженцев, которые не собираются возвращаться домой после войны – соцопрос

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Часть украинских беженцев не планирует возвращаться домой
Часть украинских беженцев не планирует возвращаться домой
Фото: depositphotos.com

Более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Настроения и оценки украинских беженцев", который провела социологическая служба Центра Разумкова с 20 июля по 25 августа 2022 года.

Еще 35% респондентов планируют вернуться в Украину сразу после окончания войны, 13% – через год или через несколько лет после окончания войны, 7% – после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали, или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, говорится в отчете.

11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться домой в Украину.

Инфографика: razumkov.org.ua
Инфографика: razumkov.org.ua

88% респондентов, которые планируют возвращаться в Украину, ответили, что по возвращении намерены поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% – что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточного региона), подытожила опрос социологическая служба.

Контекст:

51% украинцев убеждены, что после войны против РФ страну удастся отстроить за пять лет. При этом 90% граждан считают, что Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны.

Ранее соцопросы показали, что 44% украинцев временно разделены с семьей из-за войны.

По данным ООН, за полгода полномасштабного вторжения больше 9 млн человек покинули Украину. И вернулись почти 2,5 млн.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, беженцы, украинцы, война России против Украины, Евросоюз
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