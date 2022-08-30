Стало известно количество украинских беженцев, которые не собираются возвращаться домой после войны – соцопрос

Еще 35% респондентов планируют вернуться в Украину сразу после окончания войны, 13% – через год или через несколько лет после окончания войны, 7% – после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали, или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, говорится в отчете.

11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться домой в Украину.

Инфографика: razumkov.org.ua

88% респондентов, которые планируют возвращаться в Украину, ответили, что по возвращении намерены поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% – что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточного региона), подытожила опрос социологическая служба.