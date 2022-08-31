Переговоры Украины с РФ станут возможны, когда Россия перестанет жить фантазиями – Кулеба

"Мы не разделяем мнения о том, что сейчас Россия готова к переговорам. Все действия России демонстрируют, что она верит в свою войну и ищет военного разрешения конфликта", – сказал он.
По словам украинского дипломата, в какой-то момент появилось "четкое осознание того, что Россия не ведет добросовестно переговоры".
"Россия представляет переговоры, как они приехали и положили на стол ультиматум о полной капитуляции, и Украина должна это принять. Это российское представление о переговорах. Наше представление – это диалог с поиском взаимоприемлемых решений, с уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины", – объяснил Кулеба.
Он подчеркнул, что украинцы "приложили все усилия для того, чтобы язык ультиматума перевести в язык диалога, а Россия осталась на позициях ультиматума".
"Стало понятно, что, собственно, говорить с ними не о чем. Когда Россия изменит свой подход, перестанет жить своими фантазиями о том, что они одержат победу в этой войне, тогда посмотрим, может появиться окно для переговоров", – заявил Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента Украины объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.