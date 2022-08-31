Переговоры Украины с РФ станут возможны, когда Россия перестанет жить фантазиями – Кулеба

"Мы не разделяем мнения о том, что сейчас Россия готова к переговорам. Все действия России демонстрируют, что она верит в свою войну и ищет военного разрешения конфликта", – сказал он.

По словам украинского дипломата, в какой-то момент появилось "четкое осознание того, что Россия не ведет добросовестно переговоры".

"Россия представляет переговоры, как они приехали и положили на стол ультиматум о полной капитуляции, и Украина должна это принять. Это российское представление о переговорах. Наше представление – это диалог с поиском взаимоприемлемых решений, с уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что украинцы "приложили все усилия для того, чтобы язык ультиматума перевести в язык диалога, а Россия осталась на позициях ультиматума".

"Стало понятно, что, собственно, говорить с ними не о чем. Когда Россия изменит свой подход, перестанет жить своими фантазиями о том, что они одержат победу в этой войне, тогда посмотрим, может появиться окно для переговоров", – заявил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)