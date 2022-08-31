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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переговоры Украины с РФ станут возможны, когда Россия перестанет жить фантазиями – Кулеба

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Кулеба: Россия представляет, что на переговорах Украина должна принять капитуляцию
Кулеба: Россия представляет, что на переговорах Украина должна принять капитуляцию
Фото: ЕРА

Россия не готова к переговорам о мире с Украиной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 30 августа.

"Мы не разделяем мнения о том, что сейчас Россия готова к переговорам. Все действия России демонстрируют, что она верит в свою войну и ищет военного разрешения конфликта", – сказал он.

По словам украинского дипломата, в какой-то момент появилось "четкое осознание того, что Россия не ведет добросовестно переговоры".

"Россия представляет переговоры, как они приехали и положили на стол ультиматум о полной капитуляции, и Украина должна это принять. Это российское представление о переговорах. Наше представление – это диалог с поиском взаимоприемлемых решений, с уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что украинцы "приложили все усилия для того, чтобы язык ультиматума перевести в язык диалога, а Россия осталась на позициях ультиматума".

"Стало понятно, что, собственно, говорить с ними не о чем. Когда Россия изменит свой подход, перестанет жить своими фантазиями о том, что они одержат победу в этой войне, тогда посмотрим, может появиться окно для переговоров", – заявил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента Украины объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, вторжение, ультиматум, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, дипломаты, суверенитет, капитуляция, вторжение России в Украину
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