Вечером 4 сентября ВСУ сбили на юге Украины еще одну ракету и два беспилотника

"4 сентября около 23.00 в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.
В ВС ВСУ отметили, что примерно в то же время в небе над Николаевской областью была сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенная российским истребителем.
До того, утром 4 сентября, украинская ПВО сбила две российские ракеты – Х-59 в Николаевской области и, предположительно, "Искандер-К" – в Днепропетровской.
За сутки 4 сентября, по данным Генштаба ВСУ, россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и более 22 авиационных ударов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество ракет, которые Россия применила против Украины с начала вторжения, приближается к 3,5 тыс.