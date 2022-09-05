Вечером 4 сентября ВСУ сбили на юге Украины еще одну ракету и два беспилотника

В ВС ВСУ рассказали о новых сбитых воздушных целях оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"4 сентября около 23.00 в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что примерно в то же время в небе над Николаевской областью была сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенная российским истребителем.

До того, утром 4 сентября, украинская ПВО сбила две российские ракеты – Х-59 в Николаевской области и, предположительно, "Искандер-К" – в Днепропетровской.

За сутки 4 сентября, по данным Генштаба ВСУ, россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и более 22 авиационных ударов.

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