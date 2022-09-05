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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечером 4 сентября ВСУ сбили на юге Украины еще одну ракету и два беспилотника

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В ВС ВСУ рассказали о новых сбитых воздушных целях оккупантов
В ВС ВСУ рассказали о новых сбитых воздушных целях оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы ПВО украинской армии на юге Украины уничтожили поздним вечером 4 сентября два российских БПЛА и одну авиаракету. Об этом 5 сентября сообщила в Facebook пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"4 сентября около 23.00 в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что примерно в то же время в небе над Николаевской областью была сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенная российским истребителем.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0eXEqQTQkRNcDjAuaKhaz2tye9PsAZvb7RZwdNB4c13uSbn76FFwSohJ2CZmueycDl

До того, утром 4 сентября, украинская ПВО сбила две российские ракеты – Х-59 в Николаевской области и, предположительно, "Искандер-К" – в Днепропетровской. 

За сутки 4 сентября, по данным Генштаба ВСУ, россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и более 22 авиационных ударов

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество ракет, которые Россия применила против Украины с начала вторжения, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Херсонская область, ПВО, Николаевская область, беспилотники, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины
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