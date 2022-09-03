ВС ВСУ уничтожили в Донецкой области вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор"

"Я календарь переверну – и вновь уничтожаем м...скаля..." 3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе", – говорится в сообщении.
В командовании отметили, что вертолет и беспилотник сбили сегодня около 10.30 в Донецкой области зенитные ракетные подразделения.
Ка-52 ("Аллигатор") – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 3 сентября, потери российских оккупантов составили более 49 тыс. военных убитыми, 235 самолетов, 205 вертолетов, 864 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.