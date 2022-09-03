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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВС ВСУ уничтожили в Донецкой области вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор"

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Украинские военные сбили еще один российский "Аллигатор"
Украинские военные сбили еще один российский "Аллигатор"
Фото: mil.ru (иллюстративное)

В Донецкой области утром 3 сентября уничтожены очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост". Об этом сообщило в Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

"Я календарь переверну – и вновь уничтожаем м...скаля..." 3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе", – говорится в сообщении. 

В командовании отметили, что вертолет и беспилотник сбили сегодня около 10.30 в Донецкой области зенитные ракетные подразделения.

Ка-52 ("Аллигатор") – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 3 сентября, потери российских оккупантов составили более 49 тыс. военных убитыми, 235 самолетов, 205 вертолетов, 864 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.

Теги: Донецкая область, авиация, вертолет, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери России
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