ВС ВСУ уничтожили в Донецкой области вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор"

Украинские военные сбили еще один российский "Аллигатор" Фото: mil.ru (иллюстративное)

"Я календарь переверну – и вновь уничтожаем м...скаля..." 3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что вертолет и беспилотник сбили сегодня около 10.30 в Донецкой области зенитные ракетные подразделения.

Ка-52 ("Аллигатор") – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)