Два Bayraktar за три дня уничтожили техники оккупантов на $26,5 млн, рассказал Залужный и показал видео

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это восемь единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного – $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн). Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн", – написал он и опубликовал видео, на котором показана работа БПЛА.
Один из этих двух Bayraktar – беспилотник, который Украине передала Литва, рассказал главнокомандующий. Деньги на аппарат собирали всей страной.
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Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна".
Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.