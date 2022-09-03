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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два Bayraktar за три дня уничтожили техники оккупантов на $26,5 млн, рассказал Залужный и показал видео

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Один из беспилотников, о которых рассказывает Залужный, был передан Украине литовцами
Один из беспилотников, о которых рассказывает Залужный, был передан Украине литовцами
Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

Украинские военнослужащие, используя два беспилотных летательных комплекса Bayraktar ТВ-2, уничтожили и повредили российской военной техники на $28,35 млн. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook 3 сентября.

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это восемь единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного – $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн). Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн", – написал он и опубликовал видео, на котором показана работа БПЛА. 

Один из этих двух Bayraktar – беспилотник, который Украине передала Литва, рассказал главнокомандующий. Деньги на аппарат собирали всей страной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/786425312594608/

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна".

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: танки, беспилотники, война России против Украины, Валерий Залужный, потери России, Bayraktar
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