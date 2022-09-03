Два Bayraktar за три дня уничтожили техники оккупантов на $26,5 млн, рассказал Залужный и показал видео

Один из беспилотников, о которых рассказывает Залужный, был передан Украине литовцами Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это восемь единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного – $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн). Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн", – написал он и опубликовал видео, на котором показана работа БПЛА.

Один из этих двух Bayraktar – беспилотник, который Украине передала Литва, рассказал главнокомандующий. Деньги на аппарат собирали всей страной.

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