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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ожидает, что Германия станет лидером в развитии украинской системы ПВО – Шмыгаль

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Системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину осенью, говорит Шмыгаль
Системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину осенью, говорит Шмыгаль
Фото: diehl.com

Украина ожидает, что Германия станет лидером в расширении украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба правительства.

Шмыгаль поблагодарил Штайнмайера за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины и подчеркнул: стране нужно больше тяжелой военной техники.

"Реактивные системы залпового огня Mars II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, переданные Германией, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", – сказал он.

Контекст:

Германия сообщила, что передаст Украине комплекс ПВО IRIS-T в июне. С помощью этих систем ПВО с дальностью действия 40 км (высота – 20 км) можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивной артиллерии, беспилотников, противорадиолокационных ракет и бомб. В июле в правительстве Германии объясняли, что обещанные Украине системы находятся на стадии производства и будут готовы, вероятно, к концу лета.

Канцлер Германии Олаф Шольц 29 августа говорил, что ФРГ может взять на себя особую ответственность в плане наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

1 августа в Украину доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, оружие, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, ПВО, Денис Шмыгаль
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