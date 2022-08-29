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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия в ближайшие недели отправит Киеву новейшее оружие – Шольц

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Вооруженным силам Украины передадут новейшее немецкое оружие, заявил Шольц
Вооруженным силам Украины передадут новейшее немецкое оружие, заявил Шольц
Фото: ЕРА

В ближайшие недели Германия передаст Украине новейшее оружие. Об этом 29 августа, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

Канцлер отметил, что Германия будет продолжать поддерживать оборону Украины столько, сколько это будет необходимо.  

По словам Шольца, помимо отправки передовых систем противовоздушной обороны, радиолокационных систем или беспилотников, Германия может взять на себя особую ответственность в плане наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

1 августа в Украину доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.

Теги: Германия, Украина, оружие, военная помощь, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, Олаф Шольц, вторжение России в Украину
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