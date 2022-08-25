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"Украина может быть уверена в поддержке со стороны ФРГ". Шольц посетил тренировки украинских военных в Германии и вылез на танк

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Украина имеет право защищать свою независимость и суверенитет, отметил Шольц
Украина имеет право защищать свою независимость и суверенитет, отметил Шольц
Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 августа посетил военный полигон Путлос в Германии и встретился с украинскими военными, которые проходят там обучение.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

В ходе визита немецкий канцлер вылез на зенитный танк (САУ) Gepard.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

"Мы продолжим поддерживать [украинских военных] нашими финансовыми ресурсами, а также оружием, которое мы можем предоставить из Германии, чтобы... солдаты получили наилучшую возможную поддержку, в которой они нуждаются", – сказал Шольц на пресс-конференции по итогам визита.

Германия поставила Украине большое количество очень эффективного, а также тяжелого оружия, продолжил канцлер ФРГ, в том числе зенитные САУ Gepard.

По словам Шольца, Германия также поставит современную технику, которая способна использовать радиолокационные технологии – для разведки артпозиций противника и для защиты воздушного пространства целого города, как в случае с системами ПВО IRIS-T.

"Мы оказываем всю эту поддержку, потому что Украина имеет право защищать свою... целостность, независимость и суверенитет и может быть уверена в поддержке со стороны своих многочисленных международных друзей и союзников, но особенно в поддержке со стороны Германии", – подчеркнул канцлер ФРГ.

Как отмечается на сайте правительства Германии 24 августа, Берлин уже передал Киеву 15 зенитных САУ Gepard. В планах Германии передать Украине еще 15 единиц этого вооружения.

В настоящее время на них обучаются украинские военные, пишет Bild.

"Примером нашей поддержки Украины является обучение ВСУ в Путлос. Мы поставляем 30 столь необходимых САУ Gepard. Половина уже есть. Важный вклад в борьбу за свободу Украины", – написал Шольц в Twitter.

Возможности немецких САУ Gepard 8 августа показало оперативное командование "Юг" ВСУ. Gepard поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км, основной боекомплект гаубиц составляет 320 снарядов для поражения воздушных целей, темп огня – 1100 выстрелов в минуту, отмечали в командовании.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

Теги: Германия, Украина, оружие, правительство, военные, ФРГ, вооружение, ПВО, военные учения, полигон, ВСУ, пресс-конференция, борьба, суверенитет, визит, тренировка, Олаф Шольц
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