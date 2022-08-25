"Украина может быть уверена в поддержке со стороны ФРГ". Шольц посетил тренировки украинских военных в Германии и вылез на танк

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

В ходе визита немецкий канцлер вылез на зенитный танк (САУ) Gepard.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

"Мы продолжим поддерживать [украинских военных] нашими финансовыми ресурсами, а также оружием, которое мы можем предоставить из Германии, чтобы... солдаты получили наилучшую возможную поддержку, в которой они нуждаются", – сказал Шольц на пресс-конференции по итогам визита.

Германия поставила Украине большое количество очень эффективного, а также тяжелого оружия, продолжил канцлер ФРГ, в том числе зенитные САУ Gepard.

По словам Шольца, Германия также поставит современную технику, которая способна использовать радиолокационные технологии – для разведки артпозиций противника и для защиты воздушного пространства целого города, как в случае с системами ПВО IRIS-T.

"Мы оказываем всю эту поддержку, потому что Украина имеет право защищать свою... целостность, независимость и суверенитет и может быть уверена в поддержке со стороны своих многочисленных международных друзей и союзников, но особенно в поддержке со стороны Германии", – подчеркнул канцлер ФРГ.

Как отмечается на сайте правительства Германии 24 августа, Берлин уже передал Киеву 15 зенитных САУ Gepard. В планах Германии передать Украине еще 15 единиц этого вооружения.

В настоящее время на них обучаются украинские военные, пишет Bild.

"Примером нашей поддержки Украины является обучение ВСУ в Путлос. Мы поставляем 30 столь необходимых САУ Gepard. Половина уже есть. Важный вклад в борьбу за свободу Украины", – написал Шольц в Twitter.

Ein herausragendes Beispiel für unsere Unterstützung der * ist die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte in #Putlos. Wir liefern 30 dringend benötigte Gepard-Panzer. Die Hälfte davon ist schon da. Ein wichtiger Beitrag für ihren Kampf um die Freiheit der Ukraine. pic.twitter.com/ioRHOGH5VP — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 25, 2022

Возможности немецких САУ Gepard 8 августа показало оперативное командование "Юг" ВСУ. Gepard поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км, основной боекомплект гаубиц составляет 320 снарядов для поражения воздушных целей, темп огня – 1100 выстрелов в минуту, отмечали в командовании.