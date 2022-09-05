Николаев ночью атаковали ракетами С-300, в области мирный житель ранен из-за обстрелов – ОВА

Из-за обстрелов повреждены или разрушены жилые дома в Николаевской области Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Он отметил, что около 00.30 5 сентября город Николаев был снова атакован ракетами российских оккупантов.

"По предварительным данным, типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – написал Ким.

Глава ОВА также сообщил, что днем 4 сентября был зафиксирован вражеский обстрел Первомайской общины, в результате чего в поселке Первомайское один человек получил ранения. Также повреждены два жилых дома. В селе Засилье из-за попадания боеприпасов и их осколков загорелся жилой дом.

Под постоянными обстрелами россиян остается Березнеговатская община. В селе Березнеговатое горел заброшенный склад. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки под ударами оказались села Любомировка и Великое Артаково. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Ким добавил, что ночью оккупанты обстреливали окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Управление ГСЧС Николаевской области сообщило, что в регионе за сутки зарегистрировано четыре пожара из-за попаданий российских боеприпасов.

Оккупанты обстреливали Николаев ракетами С-300 и накануне, 4 сентября. В результате ударов повреждены три больницы, три учебных заведения, гостиница, музей, десятки жилых домов.