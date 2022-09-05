Николаев ночью атаковали ракетами С-300, в области мирный житель ранен из-за обстрелов – ОВА

Он отметил, что около 00.30 5 сентября город Николаев был снова атакован ракетами российских оккупантов.
"По предварительным данным, типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – написал Ким.
Глава ОВА также сообщил, что днем 4 сентября был зафиксирован вражеский обстрел Первомайской общины, в результате чего в поселке Первомайское один человек получил ранения. Также повреждены два жилых дома. В селе Засилье из-за попадания боеприпасов и их осколков загорелся жилой дом.
Под постоянными обстрелами россиян остается Березнеговатская община. В селе Березнеговатое горел заброшенный склад. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки под ударами оказались села Любомировка и Великое Артаково. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Ким добавил, что ночью оккупанты обстреливали окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.
Управление ГСЧС Николаевской области сообщило, что в регионе за сутки зарегистрировано четыре пожара из-за попаданий российских боеприпасов.
Оккупанты обстреливали Николаев ракетами С-300 и накануне, 4 сентября. В результате ударов повреждены три больницы, три учебных заведения, гостиница, музей, десятки жилых домов.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.