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Макрон в разговоре с Путиным призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС

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Макрон вновь поговорил с Путиным
Макрон вновь поговорил с Путиным
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 сентября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Он [Макрон] осудил продолжение российских военных операций в Украине и напомнил о своем требовании их скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Также Макрон во время переговоров настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Он напомнил, что российская оккупация стала причиной того, что сегодня целостность Запорожской электростанции находится под угрозой. Он попросил, чтобы российские силы отвели свое тяжелое и легкое вооружение и чтобы выполнялись рекомендации МАГАТЭ для обеспечения безопасности объекта", – сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, согласно пресс-релизу, Макрон представил Путину "необходимую обновленную информацию о глобальной продовольственной безопасности".

"Он напомнил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он подчеркнул, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за обеспечение того, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие. Он попросил президента Путина обеспечить, чтобы договоренность, достигнутая Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялась таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается. С этой целью он подчеркнул важность установления эффективной координации в рамках инициативы FARM, которую Франция предприняла с заинтересованными международными организациями", – заявили в пресс-службе.

В Елисейском дворце отметили, что Макрон намерен поддерживать контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и в ближайшее время еще раз поговорит с Путиным, "чтобы можно было достичь соглашения, гарантирующего безопасность Запорожской АЭС".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее. 9 сентября Гросси призвал срочно прекратить обстрелы станции. "Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", – подчеркнул он.

По данным Reuters, совет управляющих МАГАТЭ составил проект резолюции с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ распространили среди представителей 35 стран в совете, он является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили Россия и Китай.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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