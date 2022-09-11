Макрон в разговоре с Путиным призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС

"Он [Макрон] осудил продолжение российских военных операций в Украине и напомнил о своем требовании их скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Также Макрон во время переговоров настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Он напомнил, что российская оккупация стала причиной того, что сегодня целостность Запорожской электростанции находится под угрозой. Он попросил, чтобы российские силы отвели свое тяжелое и легкое вооружение и чтобы выполнялись рекомендации МАГАТЭ для обеспечения безопасности объекта", – сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, согласно пресс-релизу, Макрон представил Путину "необходимую обновленную информацию о глобальной продовольственной безопасности".

"Он напомнил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он подчеркнул, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за обеспечение того, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие. Он попросил президента Путина обеспечить, чтобы договоренность, достигнутая Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялась таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается. С этой целью он подчеркнул важность установления эффективной координации в рамках инициативы FARM, которую Франция предприняла с заинтересованными международными организациями", – заявили в пресс-службе.

В Елисейском дворце отметили, что Макрон намерен поддерживать контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и в ближайшее время еще раз поговорит с Путиным, "чтобы можно было достичь соглашения, гарантирующего безопасность Запорожской АЭС".

Война России против Украины. Главное (обновляется)