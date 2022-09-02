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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". На станции постоянно будут присутствовать два представителя агентства

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На ЗАЭС миссия МАГАТЭ увидела то, о чем направляла запрос, отметил Гросси (по центру)
На ЗАЭС миссия МАГАТЭ увидела то, о чем направляла запрос, отметил Гросси (по центру)
Фото: EPA

По состоянию на 2 сентября на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находятся шестеро представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по окончанию миссии их численность сократится втрое.

Об этом на пресс-конференции, которую транслировало в YouTube Общественное, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС", – сказал он.

По словам Гросси, за несколько часов визита на ЗАЭС он сумел "много чего успеть".

Те участники миссии, которые остались на станции, "продолжат начатую вчера работу", добавил Гросси.

"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут продолжать нашу работу два представителя нашей миссии", – отметил Гросси.

Он обратил внимание, что на ЗАЭС миссия МАГАТЭ увидела то, о чем направляла запрос.

"Все, что я хотел. Даже когда мы просто там проходили мимо, если мы видели, что что-то нужно рассмотреть, я говорил "нам надо туда" и нас туда сопровождали… Это очень важно… В этот раз нам удалось увидеть все, что хотели", – подчеркнул Гросси.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыли на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября. 

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Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию

25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Кроме того, российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

2 сентября "Энергоатом" заявил, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с ЗАЭС.

Теги: Россия, Украина, захват, миссия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, пресс-конференция, Энергодар, визит, Рафаэль Гросси
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