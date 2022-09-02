Гендиректор МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". На станции постоянно будут присутствовать два представителя агентства

На ЗАЭС миссия МАГАТЭ увидела то, о чем направляла запрос, отметил Гросси (по центру) Фото: EPA

Об этом на пресс-конференции, которую транслировало в YouTube Общественное, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС", – сказал он.

По словам Гросси, за несколько часов визита на ЗАЭС он сумел "много чего успеть".

Те участники миссии, которые остались на станции, "продолжат начатую вчера работу", добавил Гросси.

"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут продолжать нашу работу два представителя нашей миссии", – отметил Гросси.

Он обратил внимание, что на ЗАЭС миссия МАГАТЭ увидела то, о чем направляла запрос.

"Все, что я хотел. Даже когда мы просто там проходили мимо, если мы видели, что что-то нужно рассмотреть, я говорил "нам надо туда" и нас туда сопровождали… Это очень важно… В этот раз нам удалось увидеть все, что хотели", – подчеркнул Гросси.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыли на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они пробудут на станции до 3 сентября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)