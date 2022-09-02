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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ввела санкции против "гида" из "Росатома", который лгал миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Карчаа рассказывал вчера представителям МАГАТЭ, что ракета от РСЗО "умеет" разворачиваться
Карчаа рассказывал вчера представителям МАГАТЭ, что ракета от РСЗО "умеет" разворачиваться
Фото: ЕРА

Украина ввела персональные санкции против Рената Карчаа – советника главы российской госкорпорации "Росатом". Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в Facebook.

Он рассказал, что россиянин Карчаа 1 сентября проводил "экскурсию" для миссии МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции, работающей под контролем российских оккупантов. По словам Галущенко, Карчаа вошел в список, который сегодня утвердил Кабмин.

"Сегодня – гид на станции, а завтра – имеешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит экскурсию для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он – уже подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", – написал Галущенко.

Всего, по словам министра, в санкционном списке Украины более 700 физических и юридических лиц, связанных с "Росатомом".

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid038Macp8Sinfs6Jt45XRvoANtZN8RpfowaRTgAkCYQcURL1MfjKnZNrnpySCsvkgc1l

Карчаа, как отмечает The Insider, кроме прочего, показывал миссии вчера ракету от реактивной системы залпового огня. Объясняя, почему она приземлилась так, будто прилетела с оккупированной территории, тот заявил, что она делает разворот на 180°, – и соврал. Ракета от РСЗО летит прямо и приземляется в направлении полета, подчеркивает СМИ.

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 сентября Кабинет Министров Украины одобрил пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, которые способствуют агрессии против Украины, сообщали в Минреинтеграции. В список попали, кроме прочих, дочери президента РФ Владимира Путина и компании, которые в обход санкций поставляли микроэлектронику для российского военно-промышленного комплекса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Кабинет Министров, санкции, РСЗО, Росатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Герман Галущенко
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