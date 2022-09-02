Украина ввела санкции против "гида" из "Росатома", который лгал миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Он рассказал, что россиянин Карчаа 1 сентября проводил "экскурсию" для миссии МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции, работающей под контролем российских оккупантов. По словам Галущенко, Карчаа вошел в список, который сегодня утвердил Кабмин.

"Сегодня – гид на станции, а завтра – имеешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит экскурсию для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он – уже подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", – написал Галущенко.

Всего, по словам министра, в санкционном списке Украины более 700 физических и юридических лиц, связанных с "Росатомом".

Карчаа, как отмечает The Insider, кроме прочего, показывал миссии вчера ракету от реактивной системы залпового огня. Объясняя, почему она приземлилась так, будто прилетела с оккупированной территории, тот заявил, что она делает разворот на 180°, – и соврал. Ракета от РСЗО летит прямо и приземляется в направлении полета, подчеркивает СМИ.

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Видео: The Insider / YouTube

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