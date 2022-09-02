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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вводит новые санкции против РФ и Беларуси. В список попали дочери Путина

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Украина вводит новый пакет санкций
Украина вводит новый пакет санкций
Фото: ЕРА

Правительство Украины одобрило новый паке против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, которые способствуют агрессии против Украины. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Санкции были введены касательно группы компаний "Серния" и связанных с ней лиц. Эти фирмы в обход санкций поставляли микроэлектронику для российского военно-промышленного комплекса, а также для компаний, причастных к хакерским атакам.

Кроме того, под санкции попала группа компаний "Царьград", распространяющих пропаганду, и компании, занимавшиеся майнингом в интересах промышленного сектора России.

Также, как сообщает ведомство, санкции были введены против чиновников нацбанков России и Беларуси и дочери президента России Владимира Путина.

Отмечается, что все ограничения, которые вводит Украина, синхронно вводят США и другие партнеры.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, санкции, война, война России против Украины, вторжение России в Украину
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