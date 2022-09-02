Украина вводит новые санкции против РФ и Беларуси. В список попали дочери Путина

Санкции были введены касательно группы компаний "Серния" и связанных с ней лиц. Эти фирмы в обход санкций поставляли микроэлектронику для российского военно-промышленного комплекса, а также для компаний, причастных к хакерским атакам.

Кроме того, под санкции попала группа компаний "Царьград", распространяющих пропаганду, и компании, занимавшиеся майнингом в интересах промышленного сектора России.

Также, как сообщает ведомство, санкции были введены против чиновников нацбанков России и Беларуси и дочери президента России Владимира Путина.

Отмечается, что все ограничения, которые вводит Украина, синхронно вводят США и другие партнеры.