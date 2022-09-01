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Зеленский обсудил с премьером Израиля антироссийские санкции

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Премьер Израиля после разговора с Зеленским (на фото) выразил надежду, что война РФ против Украины скоро закончится
Премьер Израиля после разговора с Зеленским (на фото) выразил надежду, что война РФ против Украины скоро закончится
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября провел телефонный разговор с главой правительства Израиля Яиром Лапидом.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ", – написал президент.

Комментируя разговор, Лапид отметил в Twitter, что на прошлой неделе поздравил Зеленского с 31-м Днем Независимости Украины.

"Израиль и Украину объединяют давние связи. Мы надеемся, что война скоро закончится, а украинцы будут жить в мире и достатке", – подчеркнул Лапид.

Израиль с начала полномасштабной агрессии РФ принял стратегическое решение помогать Украине, но не пересекая "красные линии" и "не ставя под удар национальные интересы", заявлял в интервью, опубликованном 22 июля, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Контекст:

С начала вторжения России Израиль предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте он открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. 

В июле министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил отправку в Украину партии шлемов, бронежилетов, костюмов для саперов и противогазов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Израиль, санкции, правительство, агрессия, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, премьер-министр, присоединение, Яир Лапид
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