Зеленский обсудил с премьером Израиля антироссийские санкции

Премьер Израиля после разговора с Зеленским (на фото) выразил надежду, что война РФ против Украины скоро закончится Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ", – написал президент.

Провів першу телефонну розмову з новим Прем'єр-міністром Ізраїлю @yairlapid. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2022

Комментируя разговор, Лапид отметил в Twitter, что на прошлой неделе поздравил Зеленского с 31-м Днем Независимости Украины.

"Израиль и Украину объединяют давние связи. Мы надеемся, что война скоро закончится, а украинцы будут жить в мире и достатке", – подчеркнул Лапид.

I just spoke with President @ZelenskyyUa of Ukraine.



I congratulated him on the occasion of Ukraine’s 31st Independence Day last week.



Israel and Ukraine share long-standing ties. We hope to see an end to the war soon, and for Ukrainians to live in peace and prosperity. — * * - Yair Lapid (@yairlapid) September 1, 2022

Израиль с начала полномасштабной агрессии РФ принял стратегическое решение помогать Украине, но не пересекая "красные линии" и "не ставя под удар национальные интересы", заявлял в интервью, опубликованном 22 июля, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.