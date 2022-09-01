Зеленский обсудил с премьером Израиля антироссийские санкции

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ", – написал президент.
Провів першу телефонну розмову з новим Прем'єр-міністром Ізраїлю @yairlapid. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2022
Комментируя разговор, Лапид отметил в Twitter, что на прошлой неделе поздравил Зеленского с 31-м Днем Независимости Украины.
"Израиль и Украину объединяют давние связи. Мы надеемся, что война скоро закончится, а украинцы будут жить в мире и достатке", – подчеркнул Лапид.
I just spoke with President @ZelenskyyUa of Ukraine.— * * - Yair Lapid (@yairlapid) September 1, 2022
I congratulated him on the occasion of Ukraine’s 31st Independence Day last week.
Israel and Ukraine share long-standing ties. We hope to see an end to the war soon, and for Ukrainians to live in peace and prosperity.
Израиль с начала полномасштабной агрессии РФ принял стратегическое решение помогать Украине, но не пересекая "красные линии" и "не ставя под удар национальные интересы", заявлял в интервью, опубликованном 22 июля, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
С начала вторжения России Израиль предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте он открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.
В июле министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил отправку в Украину партии шлемов, бронежилетов, костюмов для саперов и противогазов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.