Правительство Израиля возглавил Лапид

Как отмечает издание, срок полномочий Лапида во главе страны может быть довольно коротким, поскольку он возглавит временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября.

В первый день своего пребывания в должности первым пунктом повестки дня Лапида является встреча с Роненом Баром, главой службы безопасности Шабак, в военном штабе Кирья в Тель-Авиве.

Вскоре после этого новый премьер-министр должен провести встречу, чтобы обсудить "пленных и пропавших без вести" – речь идет о двух израильтянах и останках двух солдат ЦАХАЛа, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.

Также ожидается, что 3 июля Лапид созовет первое еженедельное заседание кабинета министров своего премьерства.