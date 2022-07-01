Правительство Израиля возглавил Лапид

Как отмечает издание, срок полномочий Лапида во главе страны может быть довольно коротким, поскольку он возглавит временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября.
В первый день своего пребывания в должности первым пунктом повестки дня Лапида является встреча с Роненом Баром, главой службы безопасности Шабак, в военном штабе Кирья в Тель-Авиве.
Вскоре после этого новый премьер-министр должен провести встречу, чтобы обсудить "пленных и пропавших без вести" – речь идет о двух израильтянах и останках двух солдат ЦАХАЛа, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.
Также ожидается, что 3 июля Лапид созовет первое еженедельное заседание кабинета министров своего премьерства.
Как отмечает "Радио Свобода", нынешнее правительство Израиля с самого начала подвергалось критике. Члены Кнессета регулярно вступали в конфликты по вопросам взаимоотношений государства и религии, прав арабского населения Израиля и политики на спорных территориях западного берега реки Иордан.
20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его заместитель Лапид объявили о намерении распустить парламент. 30 июня парламент Израиля проголосовал за самороспуск.