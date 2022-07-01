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Правительство Израиля возглавил Лапид

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Лапид возглавил временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября
Лапид возглавил временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября
Фото: EPA

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид сегодня официально стал новым главой правительства Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечает издание, срок полномочий Лапида во главе страны может быть довольно коротким, поскольку он возглавит временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября.

В первый день своего пребывания в должности первым пунктом повестки дня Лапида является встреча с Роненом Баром, главой службы безопасности Шабак, в военном штабе Кирья в Тель-Авиве.

Вскоре после этого новый премьер-министр должен провести встречу, чтобы обсудить "пленных и пропавших без вести" – речь идет о двух израильтянах и останках двух солдат ЦАХАЛа, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.

Также ожидается, что 3 июля Лапид созовет первое еженедельное заседание кабинета министров своего премьерства.

Контекст:

Как отмечает "Радио Свобода", нынешнее правительство Израиля с самого начала подвергалось критике. Члены Кнессета регулярно вступали в конфликты по вопросам взаимоотношений государства и религии, прав арабского населения Израиля и политики на спорных территориях западного берега реки Иордан.

20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его заместитель Лапид объявили о намерении распустить парламент. 30 июня парламент Израиля проголосовал за самороспуск.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, Яир Лапид
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