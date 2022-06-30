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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы. Пятые за три с половиной года

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Кнессет единогласно принял закон о самороспуске
Кнессет единогласно принял закон о самороспуске
Фото: ЕРА

Парламент Израиля на заседании 30 июня принял закон о самороспуске. Об этом сообщила пресс-служба Кнессета.

Соответствующий закон в третьем чтении приняли единогласно (92 голосами). 

Этим законом Кнессет назначил также новые выборы в парламент – они пройдут 1 ноября. 

Новым премьер-министром Израиля вместо Нафтали Беннета в полночь станет действующий министр иностранных дел Яир Лапид (это условие было предусмотрено коалиционным соглашением, о решении распустить парламент Лапид и Беннет объявили 20 июня). 

Парламентские выборы, которые назначили на 1 ноября, будут пятыми за последние три с половиной года, пишет The Jerusalem Post.

Контекст:

Предыдущее правительство Израиля распалось в декабре 2020 года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и бывший спикер Кнессета, председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Критики заявляли, что Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

Весной 2021-го в Израиле прошли четвертые с апреля 2019 года парламентские выборы, партия Нетаньяху победила, но он не сформировал правительство в срок, отведенный для этого и потерял это право

К началу июня израильские партии договорились о создании коалиции и правительства без Нетаньяху, занимавшего должность премьера 12 лет. 13 июня Кнессет утвердил Беннета на должности премьер-министра Израиля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Израиль, выборы, Биньямин Нетаньяху, парламент, закон, Кнессет, Нафтали Беннет, Яир Лапид
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