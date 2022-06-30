Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы. Пятые за три с половиной года

Соответствующий закон в третьем чтении приняли единогласно (92 голосами).

Этим законом Кнессет назначил также новые выборы в парламент – они пройдут 1 ноября.

Новым премьер-министром Израиля вместо Нафтали Беннета в полночь станет действующий министр иностранных дел Яир Лапид (это условие было предусмотрено коалиционным соглашением, о решении распустить парламент Лапид и Беннет объявили 20 июня).

Парламентские выборы, которые назначили на 1 ноября, будут пятыми за последние три с половиной года, пишет The Jerusalem Post.