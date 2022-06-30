В Израиле показали прибор, который позволяет видеть сквозь стены

3D-устройство “Sense-Through The Wall” создает изображение в режиме реального времени. Оно позволяет определить общую планировку комнаты или сооружения, количество находящихся внутри людей, а также точное расстояние, на котором расположены эти объекты.

В компании утверждают, что Xaver 1000 позволит увидеть живые и неодушевленные объекты сквозь самые толстые слои стройматериалов. С помощью технологии можно определить позу человека, находящегося под завалом или за другими препятствиями, что позволяет более квалифицированно оказать ему помочь.