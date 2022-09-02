"Где россияне, там руины, боль и слезы". Жители Никополя показали британским журналистам, как живут в 20 километрах от ЗАЭС

Журналист Люк Хардинг спрашивал у никопольчан, кто обстреливает их дома. Все ответили, что российские оккупационные войска. На вопрос, зачем они это делают, украинцы сказали: "Менталитет у них такой".

"Где они [россияне], там одни руины, боль, грязь, слезы", – сказал никопольчанин Виталий, который помогал откапывать из-под завалов разрушенного дома своего погибшего соседа.

"Мы свободные люди, а они – рабы и нас хотят сделать такими", – заявила местная жительница Яна, стоя на фоне разрушенного дома.

"Это та реальность, в которой мы живем: когда приходит ночь, мы не знаем, встретим ли утро.[...] Это мирные люди здесь жили. У них не было оружия. У них было одно желание – мирно жить в своих домах", – говорит никопольчанка Анна, показывая британскому журналисту руины вокруг.

31 августа, накануне визита на Запорожскую атомную электростанцию миссии МАГАТЭ, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрелов были повреждены 12 многоэтажек, магазины, аптеки.

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Видео: The Guardian / YouTube