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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Детонировало несколько часов". В Мелитополе ВСУ взорвали российские склады с БК

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Украинские бойцы уничтожают российские склады
Украинские бойцы уничтожают российские склады
Фото: ЕРА

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли в Мелитополе российские склады с боеприпасами. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ", – написал Федоров.

По его информации, украинские бойцы попали в две точки, где оккупанты хранили боеприпасы.

"По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям. Первая – склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва. Относительно второй уточняем информацию", – написал Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области

26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

Теги: Россия, Украина, взрыв, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, аэродром, боеприпасы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, взрывы, войска, Иван Федоров
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