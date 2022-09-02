"Детонировало несколько часов". В Мелитополе ВСУ взорвали российские склады с БК

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ", – написал Федоров.

По его информации, украинские бойцы попали в две точки, где оккупанты хранили боеприпасы.

"По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям. Первая – склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва. Относительно второй уточняем информацию", – написал Федоров.