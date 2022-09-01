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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Мелитополем оккупанты из минометов обстреляли АЗС и эвакуационную колонну

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Российские войска обстреляли АЗС из минометов
Российские войска обстреляли АЗС из минометов
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска 31 августа обстреляли эвакуационный конвой на блокпосту в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров на своей странице в Telegram.

По словам Федорова, оккупанты попали в АЗС в Васильевке, а после этого обстреляли сам город.

“Удар пришелся вблизи места фильтрации. По предварительным данным, враг обстрелял колонну из минометов. И сделал это цинично – военные России пустили людей по маршруту без проверки, спрятавшись в это время в безопасное место”, - написал Федоров.

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал, поскольку на АЗС во время удара не было обычного скопления машин.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.


Теги: Россия, Украина, война, Мелитополь, эвакуация, конвой, Васильевка, блокпост, обстрелы, война России против Украины, миномет, Иван Федоров
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