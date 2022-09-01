Под Мелитополем оккупанты из минометов обстреляли АЗС и эвакуационную колонну

По словам Федорова, оккупанты попали в АЗС в Васильевке, а после этого обстреляли сам город.

“Удар пришелся вблизи места фильтрации. По предварительным данным, враг обстрелял колонну из минометов. И сделал это цинично – военные России пустили людей по маршруту без проверки, спрятавшись в это время в безопасное место”, - написал Федоров.

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал, поскольку на АЗС во время удара не было обычного скопления машин.