Под Мелитополем оккупанты из минометов обстреляли АЗС и эвакуационную колонну

По словам Федорова, оккупанты попали в АЗС в Васильевке, а после этого обстреляли сам город.
“Удар пришелся вблизи места фильтрации. По предварительным данным, враг обстрелял колонну из минометов. И сделал это цинично – военные России пустили людей по маршруту без проверки, спрятавшись в это время в безопасное место”, - написал Федоров.
По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал, поскольку на АЗС во время удара не было обычного скопления машин.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.