Через Мелитополь в сторону Херсона прошла российская военная техника – СМИ

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что с 5.30 по улице Воинов-интернационалистов прошло три колонны техники: в общей сложности около 60 "Уралов" и КамАЗов с орудиями, закрытыми тентами.
"Вся техника едет в направлении Херсона", – пишет "РИА Мелитополь".
Оккупанты захватили часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.