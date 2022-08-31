ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Через Мелитополь в сторону Херсона прошла российская военная техника – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне перегоняют военную технику в сторону Херсона
Россияне перегоняют военную технику в сторону Херсона
Фото: минобороны РФ / Telegram

Российские оккупанты перегоняют свою военную технику через временно оккупированный Мелитополь Запорожской области в сторону Херсона. Об этом сообщает "РИА Мелитополь" 31 августа.

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что с 5.30 по улице Воинов-интернационалистов прошло три колонны техники: в общей сложности около 60 "Уралов" и КамАЗов с орудиями, закрытыми тентами.

"Вся техника едет в направлении Херсона", – пишет "РИА Мелитополь".

Контекст:

Оккупанты захватили часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, Мелитополь, военная техника, война России против Украины, российские военные, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (223039)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (110373)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (69884)
4
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (66399)
5
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (65198)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (58587)
7
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57599)
8
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (36391)
 
 
 
 