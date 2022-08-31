Через Мелитополь в сторону Херсона прошла российская военная техника – СМИ

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что с 5.30 по улице Воинов-интернационалистов прошло три колонны техники: в общей сложности около 60 "Уралов" и КамАЗов с орудиями, закрытыми тентами.

"Вся техника едет в направлении Херсона", – пишет "РИА Мелитополь".