К югу от Мелитополя прогремело около 10 взрывов – мэр

"Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику. Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город", – написал он, отметив, что собирает более детальную информацию.
Как отмечало местное издание "РИА Мелитополь", "оккупанты большую часть своей техники передислоцировали ближе к лиману, чтобы их не достали ракетная система залпового огня HIMARS, одно название которой уже наводит ужас на рашистов".
СМИ сообщило, что первые взрывы в районе Молочного лимана прогремели в 17.53. Взрывы продолжались, согласно информации "РИА Мелитополь", не менее часа.
О взрывах в Мелитополе Федоров сообщал также в понедельник. "Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины", – написал мэр.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.