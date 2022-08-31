К югу от Мелитополя прогремело около 10 взрывов – мэр

Федоров сообщил, что взрывы слышали в районе, где оккупанты хранят свою военную технику Фото: Ivan Fedorov / Facebook

"Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику. Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город", – написал он, отметив, что собирает более детальную информацию.

Как отмечало местное издание "РИА Мелитополь", "оккупанты большую часть своей техники передислоцировали ближе к лиману, чтобы их не достали ракетная система залпового огня HIMARS, одно название которой уже наводит ужас на рашистов".

СМИ сообщило, что первые взрывы в районе Молочного лимана прогремели в 17.53. Взрывы продолжались, согласно информации "РИА Мелитополь", не менее часа.

О взрывах в Мелитополе Федоров сообщал также в понедельник. "Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины", – написал мэр.