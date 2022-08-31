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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К югу от Мелитополя прогремело около 10 взрывов – мэр

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Федоров сообщил, что взрывы слышали в районе, где оккупанты хранят свою военную технику
Федоров сообщил, что взрывы слышали в районе, где оккупанты хранят свою военную технику
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

31 августа недалеко от Мелитополя Запорожской области – в районе Молочного лимана – прогремели взрывы. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram.

"Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику. Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город", – написал он, отметив, что собирает более детальную информацию. 

Как отмечало местное издание "РИА Мелитополь", "оккупанты большую часть своей техники передислоцировали ближе к лиману, чтобы их не достали ракетная система залпового огня HIMARS, одно название которой уже наводит ужас на рашистов". 

СМИ сообщило, что первые взрывы в районе Молочного лимана прогремели в 17.53. Взрывы продолжались, согласно информации "РИА Мелитополь", не менее часа. 

О взрывах в Мелитополе Федоров сообщал также в понедельник. "Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины", – написал мэр.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мелитополь, военная техника, взрывы, войска, российские оккупанты, Иван Федоров
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