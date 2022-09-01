"Тактика тысячи порезов". Подоляк заявил, что Украина будет атаковать российские склады по всей линии фронта

Подоляк: Они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 км. Пусть думают, где Украина будет атаковать сегодня Фото: Офіс Президента / Telegram

Тема контрнаступления на юге активно обсуждалась в последние дни и, как заявляли в оперативном командовании "Юг", вызвала ажиотаж.

Подоляк отметил, что "жара начинается по всей линии фронта".

"На юге просто увеличилось количество высокоточных, как любит говорить министерство обороны РФ, обстрелов логистически-тыловой инфраструктуры российской армии. Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны, который мы ведем, это современный тип войны. Это Россия ведет такой классический советский тип войны – когда собрали определенное количество живой силы, несколько тысяч, и пошли по отдельному направлению для того, чтобы забрать полкилометра территории. И сколько людей погибнет – для них нет никакой разницы", – рассказал советник главы ОП.

Для Украины вести войну по такому типу – нонсенс, добавил он.

"Количество живой силы и техники у РФ намного больше. Да, они не умеют управлять правильно своей армией – на любом уровне: на среднем, на низовом, на стратегическом. Но все же много у них живой силы и техники. Поэтому что мы делаем? Мы активно задействуем эти прославленные уже HIMARS и все системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение [РФ]. Просто количество накопившихся управляемых снарядов, реактивных снарядов у нас увеличивается, потому что партнеры нам интенсивно помогают", – пояснил Подоляк.

Он отметил, что Россия накопила "невероятное" количество оружия, столько, по словам Подоляка, не было ни у одной страны мира и в ЕС в целом.

Баланс, как сказал советник главы ОП, "мы понемногу выравниваем".

"Мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру – склады первого, второго, третьего уровней, топливные базы, оперативно-тактические штабы. И таким образом мы обескровливаем, обезжириваем военные группировки РФ и постепенно оттесняем их со своей территории. Вот именно таким будет контрнаступление. Но хочу заметить, что не только на юге. Сегодня и на мелитопольском направлении это идет, и на харьковском направлении идет. И особенно идет активная оборона на донецко-луганском направлении. Для чего мы говорим об этом? Зачем мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 км. Пусть думают, где Украина будет атаковать сегодня. Мы будем наступать по всему фронту. Будем атаковать всю складскую инфраструктуру по всей линии фронта", – добавил Подоляк.