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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек, но там еще остаются гражданские – военная администрация

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Процесс эвакуации гражданских с территории лавры продолжается
Процесс эвакуации гражданских с территории лавры продолжается
Фото: Святогірська міська військова адміністрація / Facebook

1 сентября из Святогорской лавры, которая расположена в Святогорске Донецкой области, удалось провести эвакуацию гражданских.

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба Святогорской городской военной администрации.

"Святогорская лавра, которая находится на правом берегу Северского Донца, последние несколько месяцев является объектом постоянных обстрелов и манипуляций рашистов, временно удерживающих левый берег реки. Кроме служителей монастыря, там до сих пор находится значительное количество гражданских людей, которые отказывались от эвакуации. Поэтому как только поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации", – говорится в релизе.

Вчера украинские военные, сотрудники СБУ и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 17 человек с территории лавры, все они уже в безопасности, сообщили в городской общине и отметили, что эвакуация гражданского населения продолжается.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029RcX9hfyNh5m9ZK6MAUFYi6FMF5z6EoTZ9rnjYGYFUunWB3Pb3zjfvdiGTSsCJC9l&id=101891868577857

Контекст:

Россияне неоднократно атаковали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ними в ходе открытого вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. 1 июня обстрелу подверглась сама лавра, трое монахов погибли сразу, еще один скончался в больнице.

16 июля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что на территории лавры от обстрелов укрываются до 600 гражданских и что Украина работает над организацией коридора для эвакуации людей. После этого об открытии гуманитарного коридора не сообщалось, но известно, что эвакуацию гражданских с территории Святогорской лавры проводили.

Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус лавры. Она подчиняется УПЦ МП, которая на соборе 27 мая заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, военные, эвакуация, Святогорск, обстрелы, население
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