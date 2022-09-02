Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек, но там еще остаются гражданские – военная администрация

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба Святогорской городской военной администрации.

"Святогорская лавра, которая находится на правом берегу Северского Донца, последние несколько месяцев является объектом постоянных обстрелов и манипуляций рашистов, временно удерживающих левый берег реки. Кроме служителей монастыря, там до сих пор находится значительное количество гражданских людей, которые отказывались от эвакуации. Поэтому как только поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации", – говорится в релизе.

Вчера украинские военные, сотрудники СБУ и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 17 человек с территории лавры, все они уже в безопасности, сообщили в городской общине и отметили, что эвакуация гражданского населения продолжается.