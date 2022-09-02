Энергоблок ЗАЭС, который был отключен из-за обстрелов РФ, снова подключили к энергосети – "Энергоатом"

От энергосети был отключен пятый энергоблок Фото: ЕРА

Этот энергоблок отключился от энергосети утром 1 сентября из-за обстрелов россиян.

Его снова подключили к сети сегодня в 13.10, сейчас идет набор мощности, говорится в сообщении "Энергоатома".

"Сейчас на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – добавили в госпредприятии, напомнив, что на ЗАЭС продолжает работать миссия МАГАТЭ.