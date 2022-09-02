Энергоблок ЗАЭС, который был отключен из-за обстрелов РФ, снова подключили к энергосети – "Энергоатом"

Этот энергоблок отключился от энергосети утром 1 сентября из-за обстрелов россиян.
Его снова подключили к сети сегодня в 13.10, сейчас идет набор мощности, говорится в сообщении "Энергоатома".
"Сейчас на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – добавили в госпредприятии, напомнив, что на ЗАЭС продолжает работать миссия МАГАТЭ.
За последние 10 дней ЗАЭС, которая с начала марта работает под контролем оккупантов, отключалась от энергосети два раза, оба – из-за обстрелов РФ. Впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск 25 августа. После этого к энергосистеме Украины удалось подключить два энергоблока.
Миссия из 14 экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС 1 сентября. На станции продолжают работу члены миссии МАГАТЭ, отметили в "Энергоатоме".