"Кульминация года". В РФ на фоне войны в Украине стартовали стратегические учения, которые британская разведка считает показухой

"Россия публично заявляла, что в учениях примет участие 50 тыс. военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 тыс. личного состава. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году", – говорится в сообщении.
(3/5) Russia publicly claimed that 50,000 troops will take part, however, it’s unlikely that more than 15,000 personnel will be actively involved this year. This is around 20% of the forces which participated in the last Vostok exercise in 2018.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 2, 2022
В минобороны Великобритании делают вывод, что действия России в Украине показали: российские военно-стратегические учения, такие, как "Восток", не смогли поддержать способность вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции.
"Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", – считают в британской разведке.
(5/5) Such events are heavily scripted, do not encourage initiative, and primarily aim to impress Russian leaders and international audiences.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 2, 2022
Возвращаясь к теме полномасштабного вторжения РФ, минобороны Великобритании сообщает, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в районе Энергодара Запорожской области, недалеко от оккупированной Россией Запорожской АЭС.
(1/5) Heavy fighting continues in southern Ukraine, including shelling in Enerhodar district, near the Russian-occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 2, 2022
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.