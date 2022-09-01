Индия и Китай примут участие в совместных военных учениях с Россией

Аналитики говорят, что участие Индии в совместных военных учениях с Россией имеет "политический окрас".

"Нью-Дели подчеркивает, что будет придерживаться независимой позиции по кризису в Украине и будет сохранять нейтралитет между США и Россией", – цитирует слова аналитика Observer Research Foundation в Нью-Дели Маноджа Джоши англоязычная служба "Голоса Америки".

Издание отмечает, что Индия воздержалась от осуждения вторжения России в Украину и не присоединилась к санкциям Запада против Москвы.

Руководство Соединенных Штатов Америки, по мнению аналитиков из Вашингтона, заняло "стратегическую позицию" и пытается убедить Нью-Дели, что долгосрочное партнерство с Москвой в сфере безопасности нежизнеспособно.

Также эксперты допускают, что участие Народно-освободительной армии Китая в совместных учениях с Россией – сигнал того, что двусторонние военные связи между странами укрепятся.

Джаганнатх Панда, глава Стокгольмского центра по Южной Азии и Индо-Тихоокеанскому региону, заявил, что Москва надеется обеспечить "евразийское единство" против Запада, благодаря своему традиционному партнерству с Индией и идеологической дружбе с Китаем.

"Такая роль пригодилась Москве в Украине, поскольку обе страны воздержались от осуждения действий России", – сказал Панда.