ГОРДОН
 
 
МИР

Индия и Китай примут участие в совместных военных учениях с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Индийские солдаты поехали на учения в Россию
Индийские солдаты поехали на учения в Россию
Фото: ЕРА

C 1-го по 7 сентября в России пройдут военные учения "Восток-2022", в которых примут участие военнослужащие Индии и Китая. Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Аналитики говорят, что участие Индии в совместных военных учениях с Россией имеет "политический окрас".

"Нью-Дели подчеркивает, что будет придерживаться независимой позиции по кризису в Украине и будет сохранять нейтралитет между США и Россией", – цитирует слова аналитика Observer Research Foundation в Нью-Дели Маноджа Джоши англоязычная служба "Голоса Америки".

Издание отмечает, что Индия воздержалась от осуждения вторжения России в Украину и не присоединилась к санкциям Запада против Москвы.

Руководство Соединенных Штатов Америки, по мнению аналитиков из Вашингтона, заняло "стратегическую позицию" и пытается убедить Нью-Дели, что долгосрочное партнерство с Москвой в сфере безопасности нежизнеспособно.

Также эксперты допускают, что участие Народно-освободительной армии Китая в совместных учениях с Россией – сигнал того, что двусторонние военные связи между странами укрепятся.

Джаганнатх Панда, глава Стокгольмского центра по Южной Азии и Индо-Тихоокеанскому региону, заявил, что Москва надеется обеспечить "евразийское единство" против Запада, благодаря своему традиционному партнерству с Индией и идеологической дружбе с Китаем.

"Такая роль пригодилась Москве в Украине, поскольку обе страны воздержались от осуждения действий России", – сказал Панда.

Контекст:

Стратегические учения "Восток-2022", по сообщениям ТАСС, пройдут в России с 1-го по 7 сентября на семи полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Планируется, что в учениях примут участие воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в учениях будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Теги: Россия, Индия, Китай, военные, военные учения, учения, военнослужащий, безопасность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Фреймут: За границей я одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
Фреймут: За границей я – одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (98012)
2
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (38271)
3
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (35251)
4
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото (24488)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (23761)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (20366)
7
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (18164)
8
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (18091)
 
 
 
 