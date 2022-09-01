Индия и Китай примут участие в совместных военных учениях с Россией

Аналитики говорят, что участие Индии в совместных военных учениях с Россией имеет "политический окрас".
"Нью-Дели подчеркивает, что будет придерживаться независимой позиции по кризису в Украине и будет сохранять нейтралитет между США и Россией", – цитирует слова аналитика Observer Research Foundation в Нью-Дели Маноджа Джоши англоязычная служба "Голоса Америки".
Издание отмечает, что Индия воздержалась от осуждения вторжения России в Украину и не присоединилась к санкциям Запада против Москвы.
Руководство Соединенных Штатов Америки, по мнению аналитиков из Вашингтона, заняло "стратегическую позицию" и пытается убедить Нью-Дели, что долгосрочное партнерство с Москвой в сфере безопасности нежизнеспособно.
Также эксперты допускают, что участие Народно-освободительной армии Китая в совместных учениях с Россией – сигнал того, что двусторонние военные связи между странами укрепятся.
Джаганнатх Панда, глава Стокгольмского центра по Южной Азии и Индо-Тихоокеанскому региону, заявил, что Москва надеется обеспечить "евразийское единство" против Запада, благодаря своему традиционному партнерству с Индией и идеологической дружбе с Китаем.
"Такая роль пригодилась Москве в Украине, поскольку обе страны воздержались от осуждения действий России", – сказал Панда.
Стратегические учения "Восток-2022", по сообщениям ТАСС, пройдут в России с 1-го по 7 сентября на семи полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Планируется, что в учениях примут участие воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.
Всего в учениях будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.