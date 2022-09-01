США запретили экспортировать в Китай и Россию компьютерные чипы

В США компаниям Nvidia и AMD запретили продавать чипы искусственного интеллекта в Китай и Россию Фото: ЕРА

Такие меры были приняты для того, чтобы сдержать развитие стран в областях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.

Эти продукты были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но последнее время применяются в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких задач, как распознавание речи и объектов на фотографиях.

Суперкомпьютеры используются для разработки оружия и сбора разведданных. Технология A.I. также все чаще используется для таких целей, как идентификация лиц на видеоизображениях.