США запретили экспортировать в Китай и Россию компьютерные чипы

Такие меры были приняты для того, чтобы сдержать развитие стран в областях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.
Эти продукты были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но последнее время применяются в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких задач, как распознавание речи и объектов на фотографиях.
Суперкомпьютеры используются для разработки оружия и сбора разведданных. Технология A.I. также все чаще используется для таких целей, как идентификация лиц на видеоизображениях.
Как отмечает The Washington Post, Россия производит мало собственных чипов, полагаясь на импорт из азиатских и западных стран. Однако крупнейшие мировые производители микросхем начали прекращать поставки в Россию в конце февраля – после того, как вступили в силу ограничения, введенные США.
Штаты и другие западные страны еще до 24 февраля урегулировали продажу в Россию микросхем и других электронных компонентов, специально предназначенных для использования в военных целях (для осуществления этих продаж требовалась государственная лицензия).
Новые правила ужесточили эти ограничения, а также заблокировали продажу большинства микросхем двойного назначения, которые имеют как военное, так и коммерческое применение, невоенным пользователям в России, в том числе в высокотехнологичных отраслях.
Введенные США санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.