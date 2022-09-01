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США запретили экспортировать в Китай и Россию компьютерные чипы

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В США компаниям Nvidia и AMD запретили продавать чипы искусственного интеллекта в Китай и Россию
В США компаниям Nvidia и AMD запретили продавать чипы искусственного интеллекта в Китай и Россию
Фото: ЕРА

США ввели ограничение на продажу сложных компьютерных чипов России и Китаю. Об этом 1 сентября написало издание The New York Times.

Такие меры были приняты для того, чтобы сдержать развитие стран в областях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.

Эти продукты были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но последнее время применяются в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких задач, как распознавание речи и объектов на фотографиях.

Суперкомпьютеры используются для разработки оружия и сбора разведданных. Технология A.I. также все чаще используется для таких целей, как идентификация лиц на видеоизображениях.

Контекст:

Как отмечает The Washington Post, Россия производит мало собственных чипов, полагаясь на импорт из азиатских и западных стран. Однако крупнейшие мировые производители микросхем начали прекращать поставки в Россию в конце февраля – после того, как вступили в силу ограничения, введенные США.

Штаты и другие западные страны еще до 24 февраля урегулировали продажу в Россию микросхем и других электронных компонентов, специально предназначенных для использования в военных целях (для осуществления этих продаж требовалась государственная лицензия).

Новые правила ужесточили эти ограничения, а также заблокировали продажу большинства микросхем двойного назначения, которые имеют как военное, так и коммерческое применение, невоенным пользователям в России, в том числе в высокотехнологичных отраслях.

Введенные США санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

Теги: Россия, США, Китай, санкции, компьютеры, компьютерные игры
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