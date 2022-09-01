Россия и Беларусь проведут учения возле границы с Украиной – Генштаб

"Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. В то же время в период с 8-го по 14 сентября в Вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение командно-штабных учений, во время которых основное внимание, вероятно, будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с дальнейшим переходом в контрнаступление и освобождением территорий, которые временно захвачены противником", – сказал Громов.

По его словам, особенностью этих учений будет то, что впервые будет отрабатываться вопрос освобождения временно оккупированных территорий, проведения контрнаступления и выхода на государственную границу.

"Планирование общих действий будет проведено в составе многонациональной группировки на территории Республики Беларусь при участии ВС РФ и стран – членов ОДКБ", – рассказал он.