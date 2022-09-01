Россия и Беларусь проведут учения возле границы с Украиной – Генштаб

"Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. В то же время в период с 8-го по 14 сентября в Вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение командно-штабных учений, во время которых основное внимание, вероятно, будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с дальнейшим переходом в контрнаступление и освобождением территорий, которые временно захвачены противником", – сказал Громов.
По его словам, особенностью этих учений будет то, что впервые будет отрабатываться вопрос освобождения временно оккупированных территорий, проведения контрнаступления и выхода на государственную границу.
"Планирование общих действий будет проведено в составе многонациональной группировки на территории Республики Беларусь при участии ВС РФ и стран – членов ОДКБ", – рассказал он.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.