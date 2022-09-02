"Слабоумие и отвага по-лукашенковски". Подоляк прокомментировал белорусские учения с "освобождением территорий"

"Слабоумие и отвага по-лукашенковски: начать обучение с "захвата чужих территорий". Для большей пользы наши ребята с Волыни советуют российским и белорусским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен, курсы актерской игры ("Мы просто заблудились")", – написал он.
Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із «захоплення чужих територій». Для більшої користі наші хлопці з Волині радять * і * військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри («ми просто заблукали»).— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 1 сентября рассказал, что в Беларуси с 8-го по 14 сентября пройдут командно-штабные учения совместно с Россией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, особенностью этих учений будет то, что впервые будет отрабатываться вопрос освобождения "временно оккупированных территорий", проведения контрнаступления и выхода на государственную границу.
"Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей", – допустил Громов.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.