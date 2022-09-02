"Слабоумие и отвага по-лукашенковски". Подоляк прокомментировал белорусские учения с "освобождением территорий"

"Слабоумие и отвага по-лукашенковски: начать обучение с "захвата чужих территорий". Для большей пользы наши ребята с Волыни советуют российским и белорусским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен, курсы актерской игры ("Мы просто заблудились")", – написал он.

Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із «захоплення чужих територій». Для більшої користі наші хлопці з Волині радять * і * військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри («ми просто заблукали»). — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 1 сентября рассказал, что в Беларуси с 8-го по 14 сентября пройдут командно-штабные учения совместно с Россией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, особенностью этих учений будет то, что впервые будет отрабатываться вопрос освобождения "временно оккупированных территорий", проведения контрнаступления и выхода на государственную границу.

"Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей", – допустил Громов.