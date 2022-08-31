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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк пригрозил мародерам-оккупантам специальной полицейской операцией

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Подоляк отмечает рост мародерства на временно оккупированных территориях Украины
Подоляк отмечает рост мародерства на временно оккупированных территориях Украины
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 августа в Twitter заявил, что в последние недели на временно оккупированных территориях Украины активизировались организованные преступные группы, состоящие из российских военных и криминалитета.

"Они грабят бизнесы, фермеров и распиливают заводы, вывозя краденое в Россию. Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность!" – написал Подоляк.

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

По состоянию на конец июля было известно, что российские оккупанты незаконно вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.

В августе жители оккупированного с 2014 года Донбасса пожаловались на мародерство российских оккупантов в местные "правоохранительные органы", отметив, что те "вывезли даже игрушки и ношеные вещи".


Теги: Россия, Украина, бизнес, Донбасс, захват, оккупация, ограбление, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, Нет грабежу, фермеры, имущество, криминал, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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