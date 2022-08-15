"Вывезли даже игрушки и ношеные вещи". Жители оккупированного с 2014 года Донбасса жалуются на мародерство оккупантов РФ

В распоряжении журналистов оказался архив жалоб в военную прокуратуру России, из которых можно узнать о мародерстве и зверствах российских солдат на оккупированных территориях, подконтрольных "ЛДНР".

В одном из обращений говорится, что в оккупированном в 2014 году селе Любовка российский танк выбил ворота, снес забор и заехал в гараж одного из домов, повредив машины хозяев. После этого здание ограбили.

"Украли запчастей и инструментов на 200 тыс. руб., вплоть до того, что они украли мелочь из машины и презерватив, из брата машины, скажите, это люди?.. Они прячутся за спинами нашими, они пришли нас защищать или грабить и убивать? Повторяю, мои родители жили восемь лет на территории "ДНР", такого зверства не видели… Это Zащитники?" – говорится в жалобе.

В другом письме автор жалуется, что в селе Бараниковки в Луганской области, также оккупированном еще в 2014 году, "банда мародеров", представившаяся офицерами и солдатами "ЛНР", разграбила жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Банда мародеров зашла в наше село после 8 марта и дерзко ограбила школу, детский сад, аптеку, три магазина, фермеров и, вскрыв замки, заняла два дома... Жили они в моем доме две недели, а затем вывезли все имущество, даже игрушки и ношеные вещи... Видно было, что это были профессиональные мародеры, потому что не гнушались ничем. В селах выбивали двери в домах, погребах и забирали все оттуда: картофель, морковь, телевизоры. Выгребали все, что видели и смогли увезти", – жалуется автор письма.