"Все будут решать HIMARS, гаубицы 155 мм и блестящие ВСУ". В ОПУ рассказали, как будут освобождаться оккупированное РФ территории Украины, включая Крым

Об этом 1 сентября в эфире проекта Freeдом, который транслировался в YouTube канала УНИАН, заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Все оккупированные украинские территории, включая полуостров Крым, будут освобождаться любым способом украинскими Вооруженными силами. Мы будем туда заходить и уничтожать тот объем техники и живой силы России, который необходим для того, чтобы оккупация закончилась", – сказал он.
По словам Подоляка, "сегодня мир говорит, что в Крыму не было никакого референдума".
"Вы вполне вправе проводить деоккупацию так же, как в Херсонской области. Что, собственно, мы и будем делать… Все будут решать только [американские РСЗО] HIMARS, гаубицы 155 мм и наши блестящие Вооруженные силы", – резюмировал Подоляк.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, включая Крым.
После того как партнеры начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба, только за одну неделю ВСУ с помощью РСЗО HIMARS и M270 уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, 15 складов и логистических баз.
Сейчас на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS, отметили в Минобороны Украины 26 августа.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.