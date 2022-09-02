"Все будут решать HIMARS, гаубицы 155 мм и блестящие ВСУ". В ОПУ рассказали, как будут освобождаться оккупированное РФ территории Украины, включая Крым

После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 1 сентября в эфире проекта Freeдом, который транслировался в YouTube канала УНИАН, заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Все оккупированные украинские территории, включая полуостров Крым, будут освобождаться любым способом украинскими Вооруженными силами. Мы будем туда заходить и уничтожать тот объем техники и живой силы России, который необходим для того, чтобы оккупация закончилась", – сказал он.

По словам Подоляка, "сегодня мир говорит, что в Крыму не было никакого референдума".

"Вы вполне вправе проводить деоккупацию так же, как в Херсонской области. Что, собственно, мы и будем делать… Все будут решать только [американские РСЗО] HIMARS, гаубицы 155 мм и наши блестящие Вооруженные силы", – резюмировал Подоляк.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)