Запорожская АЭС может стать одним из гарантов стабильности энергоснабжения Европы этой зимой – Зеленский

Зеленский: Угроза радиационной катастрофы – это точно не то, с чем должны заходить в зиму Евросоюз, Турция и другие государства Фото: yes-ukraine.org

Зеленский заявил, что сейчас время завершить кризис, который РФ создала на Запорожской атомной электростанции.

"Угроза радиационной катастрофы – это точно не то, с чем должны заходить в зиму Евросоюз, Турция и другие государства, живущие на тех направлениях ветра, которые могут разнести радиационное загрязнение. Но важно еще и другое. Стабильная работа Запорожской атомной станции внутри украинской энергетической системы может стать одним из ключевых, важных элементов гарантирования стабильного потребления энергии Европой в течение этих 90 дней [зимы]. Мы уже экспортируем электричество нашим соседям, которое помогает замещать грязные российские энергоресурсы, и легко можем увеличить экспорт как минимум до 2,5 ГВт, а впоследствии – еще больше", – сказал он.

По словам президента, он обсуждал вопрос увеличения объемов экспорта электроэнергии с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Они (Польша. – "ГОРДОН") хотят, мы хотим. Значит, мы это сделаем. Но для этого нужно, чтобы российские военные убрались с территории Запорожской АЭС. Это фундаментальный европейский интерес сейчас – сейчас, перед зимой", – добавил он.

Уже после выступления Зеленского на форуме YES "Энергоатом" заявил, что на ЗАЭС отключили от энергосети последний работающий энергоблок и станция полностью остановлена.