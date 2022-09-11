Запорожская АЭС может стать одним из гарантов стабильности энергоснабжения Европы этой зимой – Зеленский

Зеленский заявил, что сейчас время завершить кризис, который РФ создала на Запорожской атомной электростанции.
"Угроза радиационной катастрофы – это точно не то, с чем должны заходить в зиму Евросоюз, Турция и другие государства, живущие на тех направлениях ветра, которые могут разнести радиационное загрязнение. Но важно еще и другое. Стабильная работа Запорожской атомной станции внутри украинской энергетической системы может стать одним из ключевых, важных элементов гарантирования стабильного потребления энергии Европой в течение этих 90 дней [зимы]. Мы уже экспортируем электричество нашим соседям, которое помогает замещать грязные российские энергоресурсы, и легко можем увеличить экспорт как минимум до 2,5 ГВт, а впоследствии – еще больше", – сказал он.
По словам президента, он обсуждал вопрос увеличения объемов экспорта электроэнергии с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
"Они (Польша. – "ГОРДОН") хотят, мы хотим. Значит, мы это сделаем. Но для этого нужно, чтобы российские военные убрались с территории Запорожской АЭС. Это фундаментальный европейский интерес сейчас – сейчас, перед зимой", – добавил он.
Уже после выступления Зеленского на форуме YES "Энергоатом" заявил, что на ЗАЭС отключили от энергосети последний работающий энергоблок и станция полностью остановлена.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее. 9 сентября Гросси призвал срочно прекратить обстрелы станции. "Это единственный способ гарантировать, что нам не грозит ядерная авария", – подчеркнул он.
По данным Reuters, совет управляющих МАГАТЭ составил проект резолюции с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС. Документ распространили среди представителей 35 стран в совете, он является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании в марте. Тогда против выступили Россия и Китай.