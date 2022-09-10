Зеленский обсудил с Макроном запрет выдачи виз россиянам и ситуацию на Запорожской АЭС

"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Проинформировал коллегу о ходе боевых действий. Затронул вопрос запрета виз для россиян. Много времени было посвящено критической ситуации на Запорожской атомной электростанции. Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы – демилитаризация станции", – заявил глава государства.

Провів телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу присвятили критичній ситуації на #ЗАЕС. Наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2022

Макрон написал в Twitter, что поддерживает призыв вывести войска РФ с Запорожской атомной электростанции.

"Серьезную тревогу по-прежнему вызывает ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, мы поддерживаем президента Зеленского в призыве к выводу российских войск из этого района", – заявил он.