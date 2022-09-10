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Зеленский обсудил с Макроном запрет выдачи виз россиянам и ситуацию на Запорожской АЭС

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Зеленский провел разговор с Макроном 10 сентября
Зеленский провел разговор с Макроном 10 сентября
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Проинформировал коллегу о ходе боевых действий. Затронул вопрос запрета виз для россиян. Много времени было посвящено критической ситуации на Запорожской атомной электростанции. Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы – демилитаризация станции", – заявил глава государства.

Макрон написал в Twitter, что поддерживает призыв вывести войска РФ с Запорожской атомной электростанции.

"Серьезную тревогу по-прежнему вызывает ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов, мы поддерживаем президента Зеленского в призыве к выводу российских войск из этого района", – заявил он.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". Он отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

5 сентября президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назвал ситуацию на ЗАЭС беспрецедентной и очень опасной. Он заявил, что выводы миссии МАГАТЭ по результатам визита на ЗАЭС должны привести к прекращению российской оккупации станции.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Франция, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, визы, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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