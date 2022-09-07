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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук призвала жителей территории вокруг Запорожской АЭС эвакуироваться

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Верещук просит жителей оккупированной части Запорожской области приехать на подконтрольную Украине территорию
Верещук просит жителей оккупированной части Запорожской области приехать на подконтрольную Украине территорию
Фото: EPA

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных территорий возле Запорожской атомной электростанции эвакуироваться. Об этом она 7 сентября написала в Telegram.

"Обращаюсь к жителям временно не подконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем. Обращайтесь на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096)078-84-33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи)", – написала она.

По словам Верещук, десятки тысяч жителей временно оккупированных территорий оказались в заложниках россиян. Она отметила, что Минреинтеграции попросило сторону захватчиков сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения, но в ответ "циничное молчание".

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

6 сентября миссия МАГАТЭ, которая посетила станцию 1 сентября, опубликовала отчет. Эксперты миссии предлагают немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории ЗАЭС, а также зоны вокруг нее.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Запорожская область, эвакуация, АЭС, Запорожская АЭС, Ирина Верещук, российская агрессия, реинтеграция, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Энергодар
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