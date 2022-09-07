Верещук призвала жителей территории вокруг Запорожской АЭС эвакуироваться

"Обращаюсь к жителям временно не подконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем. Обращайтесь на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096)078-84-33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи)", – написала она.

По словам Верещук, десятки тысяч жителей временно оккупированных территорий оказались в заложниках россиян. Она отметила, что Минреинтеграции попросило сторону захватчиков сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения, но в ответ "циничное молчание".