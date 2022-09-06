С территорий вокруг Запорожской АЭС могут начать обязательную эвакуацию – Верещук

"Мы ждем решения [областной военной администрации], у них есть специальные комиссии. Если выводы комиссий будут, будем принимать решения. Но это будет касаться отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Также если будет решение по ЗАЭС, то эвакуация будет", – заявила Верещук, отвечая на вопрос об обязательной эвакуации с ЗАЭС.

В то же время она отметила, что за август более 63 тыс. людей уже покинули оккупированные территории, в том числе Запорожской области.