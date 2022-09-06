С территорий вокруг Запорожской АЭС могут начать обязательную эвакуацию – Верещук

"Мы ждем решения [областной военной администрации], у них есть специальные комиссии. Если выводы комиссий будут, будем принимать решения. Но это будет касаться отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Также если будет решение по ЗАЭС, то эвакуация будет", – заявила Верещук, отвечая на вопрос об обязательной эвакуации с ЗАЭС.
В то же время она отметила, что за август более 63 тыс. людей уже покинули оккупированные территории, в том числе Запорожской области.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.
Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.
Гросси заявлял, что вскоре представит отчет о ситуации на Запорожской АЭС. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
На Запорожской АЭС 5 сентября отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.