На Запорожской АЭС отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины

"В последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗаТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Мелитополь. Также поврежден АТ 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЭС получили повреждения еще раньше", – говорится в сообщении.

Сегодня в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.

"[Это] последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС", – пояснили в "Энергоатоме".

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Всего на ЗАЭС шесть энергоблоков, это крупнейшая атомная станция в Европе.

Это второй случай отключения станции от энергосети. 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключенной от энергосети.