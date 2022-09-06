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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Запорожской АЭС отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины

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ЗАЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе
ЗАЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе
Фото: depositphotos.com

На захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС отключили последнюю линию электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Об этом 5 сентября сообщает "Энергоатом".

"В последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗаТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Мелитополь. Также поврежден АТ 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЭС получили повреждения еще раньше", – говорится в сообщении.

Сегодня в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.

"[Это] последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС", – пояснили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Всего на ЗАЭС шесть энергоблоков, это крупнейшая атомная станция в Европе.

Это второй случай отключения станции от энергосети. 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключенной от энергосети.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Гросси заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По его словам, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на АЭС постоянно.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, которое вышло 5 сентября, заявил, что Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемом закрытии ЗАЭС для предотвращения любых утечек радиации.

Теги: Россия, Украина, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, электростанция
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