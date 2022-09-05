Опубликовано видео работы РСЗО. РосСМИ утверждают, что стреляли россияне с территории Запорожской АЭС

"В распоряжении The Insider оказалось видео работы российских РСЗО с территории Запорожской атомной электростанции. Оно было снято в ночь со 2-го на 3 сентября. На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока", – пишет российское издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

2 сентября украинская компания "Энергоатом" заявила, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с ЗАЭС.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Ее сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Пресс-служба "Энергоатома" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии.

Гросси заявлял, что представит отчет о ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели. Он также заявил, что на ЗАЭС увидел "все, что хотел". По словам Гросси, после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух – они будут находиться на АЭС постоянно.